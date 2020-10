Die TSG Hoffenheim hat am 18. Bundesliga-Spieltag ihr Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mit 1:2 verloren.

Der Niederländer Bas Dost (18. Minute) und Timothy Chandler (62.) trafen für die Eintracht, die den vierten Sieg in Folge gegen die TSG holte. Der Grieche Konstantinos Stafylidis (48.) war für die Hoffenheimer erfolgreich. Die 29.610 Zuschauer in der Sinsheimer Arena sahen zu Beginn eine Partie ohne nennenswerte Höhepunkte.

Die Hoffenheimer, bei denen Stammtorwart Oliver Baumann, Robert Skov und Ishak Belfodil fehlten, konnten sich lediglich eine optische Überlegenheit erarbeiten. Immerhin hatte TSG-Ersatzkeeper Philipp Pentke, der mit 34 Jahren sein Bundesliga-Debüt feierte, zunächst kaum etwas zu tun. Auch nach einer Viertelstunde hatte die Begegnung kaum etwas zu bieten. Beide Mannschaften waren nach der Winterpause noch in der Findungsphase. Dass die Frankfurter schneller als die Hoffenheimer in der zweiten Saisonhälfte ankamen, hatten sie in erster Linie TSG-Kapitän Benjamin Hübner zu verdanken. Der Sohn des Frankfurter Sportchefs Bruno Hübner leistete sich einen unnötigen Ballverlust. Mijat Gacinovic bedankte sich und bereitete das fünfte Saisontor von Dost vor.

Zweites Eintracht-Tor liegt in der Luft

In den Minuten nach der Führung lag das zweite Tor der Eintracht in der Luft. Die Gäste, die ohne Makoto Hasebe, Gelson Fernandes und Daichi Kamada auskommen mussten, hatten gleich drei große Chancen innerhalb kurzer Zeit. Zunächst klärten Havard Nordtveit und Hübner in höchster Not (beide 26.), dann traf Filip Kostic die Latte (27.). Hoffenheim war mit dem knappen Rückstand nach einer halben Stunde gut bedient.

Gegen Ende der ersten Hälfte ließen die Frankfurter, die nach wie vor mit zahlreichen potenziellen Neuzugängen in Verbindung gebracht werden, wieder etwas nach. Hübner hatte im Anschluss an eine Ecke den Ausgleich auf dem Kopf, Eintracht-Torhüter Kevin Trapp parierte stark (36.). Zu Beginn der zweiten Hälfte brachte TSG-Trainer Alfred Schreuder den zwölf Millionen Euro teuren Neuzugang Munas Dabbur. Der Israeli durfte bereits kurz nach seiner Einwechslung jubeln. Außenverteidiger Stafylidis erzielte nach einer abgewehrten Ecke aus der Distanz sein erstes Tor für die Kraichgauer.

Gastgeber besser, Gäste treffen

Danach waren die Gastgeber am Drücker, der kroatische Vize-Weltmeister Andrej Kramaric scheiterte an Trapp (60.). Das Tor machte aber Chandler per Kopf auf der Gegenseite, Filip Kostic hatte die Vorarbeit geleistet. In der Nachspielzeit scheiterte Kostic selbst an der Latte (90.+3).

"In unserer besten Phase bekommen wir das Gegentor", so der enttäuschte Hoffenheimer Benjamin Hübner nach der Partie. "Mit der zweiten Halbzeit bin ich eigentlich zufrieden, da rege ich mich nicht auf." Knackpunkt sei die schwache erste Halbzeit gewesen, so Hübner weiter. Durch die Niederlage steht die TSG 1899 Hoffenheim nun auf dem achten Tabellenplatz.