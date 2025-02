Hoffenheim holt Nationalspieler Ostigard bis Saisonende

Die TSG 1899 Hoffenheim hat den norwegischen Nationalspieler Leo Ostigard verpflichtet. Der Innenverteidiger kommt auf Leihbasis von Stade Rennes.

"Mit Leo haben wir auf der Zielgeraden der Wintertransferperiode einen Innenverteidiger mit den Qualitäten gefunden, die wir auch gesucht haben", wird TSG-Geschäftsführer Sport Andreas Schicker in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Ostigard sei trotz seines noch jungen Alters bereits ein international erfahrener Spieler, heißt es weiter. Tatsächlich bringt der 25-Jährige bereits die Erfahrung aus England, Frankreich und Italien mit. Im Jahr 2023 feierte der Norweger mit der SSC Neapel die italienische Meisterschaft und avancierte in der darauffolgenden Saison zum Stammspieler. Zuvor hatte er seine Fußballschuhe unter anderem für Brighton, Stoke und Genua geschnürt.

Auch Deutschland ist für Ostigard nicht unbekannt: In der Saison 2019/20 stand der Verteidiger 28 Mal für den FC St. Pauli in der 2. Bundesliga auf dem Rasen (1 Tor). Im Juli 2024 wechselte Leo Ostigard vom italienischen Traditionsklub SSC Neapel zum französischen Erstligisten Stade Rennes. In der laufenden Saison absolvierte der 25 Jahre alte Innenverteidiger insgesamt 18 Pflichtspiele für die Franzosen in der Ligue 1 sowie dem französischen Pokalwettbewerb (1 Tor).

28facher Nationalspieler für Hoffenheimer Abwehr



Seit seinem Debüt für die norwegische Nationalmannschaft im März 2022 gegen die Slowakei absolvierte Ostigard bislang 28 Länderspiele für das Auswahlteam der Skandinavier (1 Tor). Zuvor durchlief der Innenverteidiger bereits sämtliche Jugendauswahlmannschaften seines Heimatlandes.

"Er ist ein kompromissloser Verteidiger, der keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Deswegen sind wir überzeugt davon, dass Leo unserem Spiel die gewünschte Stabilität verleihen wird", freut sich Schicker auf den Neuankömmling.