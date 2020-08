Am Sonntag bezog die TSG Hoffenheim ihr Sommertrainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee. Hier will der neue Trainer Sebastian Hoeneß das Team um Kapitän Benjamin Hübner bis zum Wochenende in Form trimmen.

Die Umgebung ist malerisch. Am schönen Tegernsee lässt es sich gut leben und genießen. Es sei denn, es ist Yoga-Stunde bei der TSG Hoffenheim. Dann kann es ganz schön anstrengend werden. Wenn Young-Sun Cho auf dem Sportgelände von Rottach-Egern in Aktion tritt, hört man schon mal ein gequältes Ächzen und sieht verzerrte Gesichter der Profis auf den bunten Übungsmatten.

Alles nicht so einfach. Der erfahrene Yoga-Lehrer aus Nürnberg, immer mal wieder für Hoffenheim aktiv, hat die Jungs von Sebastian Hoeneß (38) gleich nach der Ankunft im oberbayerischen Idyll ordentlich gestreckt und gedehnt. "Es ist immer gut für Fußballer, auch mal andere Eindrücke und ein anderes Bewegungsgefühl zu bekommen", freute sich TSG-Trainer über die eher außergewöhnliche Übungseinheit zum Auftakt des Camps.

So zielgerichtet kann es gerne weitergehen. Bei Sebastian Hoeneß und seinem Trainerteam stehen bis zum Wochenende am Tegernsee wichtige Punkte auf der To-Do-Liste: "Wir wollen auch in dieser Woche recht komplex trainieren", so Hoeneß, "wir wollen hart, aber auch mit Spaß trainieren, einen guten Spirit entwickeln und an der Fitness arbeiten." Hoeneß ist als Nachfolger von Alfred Schreuder vom FC Bayern II in den Kraichgau gekommen und steht vor seiner ersten Saison als Bundesliga-Coach.

Während der Woche am Tegernsee wollen die Hoffenheimer auch zweimal testen. Am Samstag (13:00 Uhr) heißt der Gegner Greuther Fürth. Nach einem weiteren Gegner für ein Freundschaftsspiel wird noch gesucht. Als einziger Spieler nicht mit dabei in den bayerischen Bergen ist der Norweger Harvard Nordtveit (gebrochener Fuß). Dagegen wollen die beiden Rekonvaleszenten Sargis Adamyan und Maximilian Beier am Tegernsee weiter an ihrem Comeback feilen.