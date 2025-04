Baumanns getrübtes Jubiläum - Saisonaus für Gendrey

Die TSG Hoffenheim hat beim SC Freiburg nicht nur das Spiel, sondern auch einen Verteidiger verloren. Zudem endete ein Jubiläum von Oliver Baumann ohne Punkte.

Die TSG 1899 Hoffenheim muss für den Rest der Bundesliga-Saison auf Valentin Gendrey verzichten. Wie die Kraichgauer mitteilten, hat sich der 24 Jahre alte französische Abwehrspieler das Schlüsselbein gebrochen. Gendrey hatte sich die Verletzung bei der 2:3-Niederlage beim SC Freiburg zugezogen.

Gendrey war zu Saisonbeginn von US Lecce aus Italien zur TSG gewechselt. In der Liga absolvierte er 22 Partien und traf einmal. In Freiburg musste der Franzose in der 60. Minute ausgewechselt werden, für ihn kam Pavel Kaderabek ins Spiel.

Baumann mit 400. Pflichtspiel für Hoffenheim

Eine besondere Marke erreichte TSG-Torhüter Oliver Baumann am Samstagnachmittag. Mit seinem Einsatz im Spiel beim SC Freiburg bestritt Baumann sein 400. Pflichtspiel für die TSG. "Es war viel Arbeit, um auf die 400 zu kommen", sagte der Torhüter im Gespräch mit SWR Sport. "Ich bin natürlich froh und stolz. Aber mehr heute auch nicht. Das Ziel ist der Klassenerhalt und alles andere ist erstmalig zweitrangig."

Zur Niederlage in Freiburg sagte Baumann: "Wir haben ordentliche Möglichkeiten gehabt und viel, viel Druck aufgebaut.Aber sie verteidigen es hintenraus sehr gut. Wir gehen mit leeren Händen nach Hause. Für die Leistung von beiden Mannschaften ist das für uns zu wenig."