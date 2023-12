Die Bundesliga-Hinrunde ist fast gelaufen. Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo zieht eine positive Bilanz und erkennt eine ermutigende Entwicklung des Teams.

Noch vor dem Spiel am Samstagabend (18:30 Uhr live im Audiostream auf Sportschau.de) in Leipzig zieht Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo eine positive Bilanz der aktuellen Saison. Tabellenplatz sechs und 23 Punkte nach 14 Spielen können sich sehen lassen. "Ich drücke immer wieder Unzufriedenheit aus", so der Coach, "aber nur aus dem Grund, dass ich vorwärts kommen möchte mit dieser Mannschaft. Unterm Strich steht bei mir dennoch ein Plus."

Hoffenheim ist auswärts viel erfolgreicher als zuhause

Nach wie vor ein Thema bleibt die trübe Heimbilanz. Zuhause wurden lediglich sieben der insgesamt 23 Punkte geholt, zu wenig, um ganz oben mitzuspielen. Das reicht gerade mal für Platz 14 in der Heimtabelle. Hoffnung auf Besserung gibt allerdings das letzte Spiel im eigenen Stadion. Das 3:0 gegen den VfL Bochum soll eine Art Wendepunkt markieren. Matarazzo: "Nicht nur diese drei Punkte haben gut getan, sondern vor allem die Art und Weise, wie wir sie erspielt haben. Es ist eine Entwicklung erkennbar. Wir haben eine gute Energie und Entschlossenheit gezeigt."

Hoffenheim mit nur einem Sieg gegen die besten Acht

Im direkten Vergleich mit den Topteams der Liga schwächelt Hoffenheim hingegen. Lediglich der VfB Stuttgart konnte geschlagen werden. Beim Tabellenvierten RB Leipzig hat das Team aus dem Kraichgau die nächste Gelegenheit, um zu zeigen, dass man mit den besten Mannschaften der Liga mithalten kann. "Es ist immer Zeit zu gewinnen, an jedem Wochenende. Wir haben in Stuttgart gewonnen, auch die anderen Spiele waren meist eng. Das ist nun mal die Bundesliga. Da kann jeder jeden schlagen", sagt Matarazzo.

Ein Sieg am Samstag bei RB Leipzig (und ein Erfolg am darauffolgenden Dienstag im Heimspiel gegen Darmstadt 98) würde die Chance der TSG erhöhen, die Weihnachtstage auf einem internationalen Tabellenplatz zu genießen.