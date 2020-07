Die Trainerfrage bei der TSG Hoffenheim ist so gut wie geklärt. Nach Informationen von SWR Sport steht die Einigung mit Sebastian Hoeneß kurz vor dem Abschluss.

Am 2. August startet die TSG Hoffenheim mit Corona-Tests in die Bundesliga-Vorbereitung. In den Tagen danach werden die Profis im Kraichgau bei diversen Leistungstests auf Herz und Nieren gecheckt.

Bis dahin wird auch der neue Trainer in Zuzenhausen vor Ort sein. Und nach Informationen von SWR Sport wird er Sebastian Hoeneß heißen. Der bisherige Coach der zweiten Mannschaft des FC Bayern München wird als Cheftrainer die Nachfolge von Alfred Schreuder antreten.

Die erfolgreiche Interimslösung war nie als Dauerlösung gedacht

Vom Niederländer hatte sich die TSG am 9. Juni, vier Spieltage vor Saisonende, und zu diesem Zeitpunkt überraschend getrennt. In den restlichen Partien saß ein Interims-Gespann mit U19-Trainer Marcel Rapp und Co-Trainer Matthias Kaltenbach an der Spitze auf der Hoffenheimer Bank und führte das Team mit drei Siegen aus vier Spielen immerhin noch auf Platz sechs und damit in die Europa League. Eine Fortsetzung dieser Konstellation auch in der neuen Saison aber hatte Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei der TSG, von Beginn an ausgeschlossen.

Sohn von Dieter und Neffe von Uli Hoeneß

Jetzt soll es also ein Hoeneß richten, Sebastian Hoeneß. Der 38-Jährige ist der Sohn des früheren Nationalspielers des VfB Stuttgart und FC Bayern, Dieter Hoeneß, und der Neffe von Bayern-Manager-Legende Uli Hoeneß. In München geboren und aufgewachsen, später Jugendspieler beim VfB Stuttgart. Den größten Teil seiner Spielerkarriere verbrachte er in der zweiten Mannschaft von Hertha BSC, dazwischen stand er in der Saison 2006/2007 unter Ralf Rangnick auch ein Jahr bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag.

Die Kontakte zu Rangnick aus der Hoffenheimer Zeit führten Sebastian Hoeneß später als Trainer in die Jugend-Akademie von RB Leipzig. Dort betreute er die U17 und die U19, wechselte dann 2017 als Coach in die U19 des FC Bayern.

Überraschender Meistertitel mit dem Drittliga-Team des FC Bayern

Im vergangenen Sommer übernahm Hoeneß das junge Drittliga-Team des FC Bayern und führte es nach durchwachsenem Start mit feinem Offensivfußball und nach einer grandiosen Rückrunde sogar zum Meistertitel. Der Trainer hatte es spätestens nach der Winterpause bestens verstanden, die mit zahlreichen Top-Talenten gespickte Mannschaft defensiv zu stabilisieren und verbunden mit sehenswertem Ballbesitzfußball zum Erfolg zu führen. Und das in seinem ersten Trainerjahr überhaupt im Männerfußball.

Vertrag bis 2022 beim FC Bayern II

Beim FC Bayern steht Sebastian Hoeneß eigentlich noch bis 2022 unter Vertrag, Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic würde den talentierten Fußballlehrer gerne zur Förderung des Talentschuppens in München halten. Doch die Offerte aus Hoffenheim, in einem ebenso ruhigen wie pfiffigen und innovativen Umfeld den großen Schritt in die Bundesliga zu wagen, ist dann doch zu verlockend.

Und aufgrund der bekannt freundschaftlichen Verbindung zwischen Hoffenheim-Gesellschafter Dietmar Hopp und Uli Hoeneß ist nicht davon auszugehen, dass die Bayern den Wechsel in den Kraichgau auf den letzten Metern der Zielgeraden noch verhindern wollen.

Der große Sprung in die Bundesliga

Und so geht es jetzt für Sebastian Hoeneß von der 3. Liga in die Bundesliga. Dabei waren große Sprünge bislang nicht die Sache des Münchners: "Ich bin immer gut damit gefahren, meinen Weg zu gehen und nie zu große Schritte zu machen", sagte Sebastian Hoeneß erst vor einigen Tagen gegenüber dem Bayerischen Rundfunk, "vielmehr will ich sukzessive zu lernen und mich weiterentwickeln". Wobei gerade die TSG Hoffenheim in den vergangenen Jahren am Beispiel Julian Nagelsmann vorbildlich gezeigt hat, wie dort auch junge Trainer in der Bundesliga bestens reifen können.

Vom Vater hat er die Leidenschaft vom Fußball bekommen

Die Popularität seines Vaters Dieter Hoeneß habe er als kleines Kind übrigens erst gar nicht richtig wahrgenommen. Später "hat er mich mit dem Fußball in Berührung gebracht, das hat mich geprägt, auch meine Leidenschaft". Der Vater wiederum, inzwischen 67 und von 1990 bis 1995 unter anderem Manager beim VfB Stuttgart, ist "sehr stolz" auf das, was Sohn Sebastian in der vergangenen Saison mit dem Bayern-Nachwuchsteam erreicht hat: "Ich habe eine gute Spielanlage gesehen, und er hat Jugendspieler zu Männerspielern gemacht."

Sebastian Hoeneß versteht also bestens den Umgang mit modernem Fußball und mit jungen Talenten. Gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zeit bei der TSG Hoffenheim. Und der schillernde Name Hoeneß bürgt im Fußball sowieso für Qualität.