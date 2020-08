Seit Sonntag bereitet sich die TSG Hoffenheim im Trainingslager am Tegernsee auf die neue Saison vor. Beste Gelegenheit für den neuen Trainer Sebastian Hoeneß, das Team intensiv kennenzulernen.

Diese Abkühlung tut richtig gut. Weil auch in Oberbayern in diesen Tagen die Sommerhitze brütet, die Sonne vom weiß-blauen Himmel brennt, genehmigen sich die Jungs der TSG nach den intensiven Trainingseinheiten auch gerne eine Erfrischung im Tegernsee. Das Ufer liegt nur wenige Schritte vom Mannschaftshotel entfernt, das glasklare Wasser sorgt für neuen Schwung.

Und der Spaß kommt dabei auch nicht zu kurz: Verteidiger Pavel Kaderabeks Schwimm-Duell mit einer Ente oder die Kopfsprünge von Keeper Oli Baumann sorgen für prima Stimmung.

Hoeneß: "Haben positiven Spirit"

Sehr unterhaltsam war auch der Hüttenabend am Mittwoch: "Natürlich sind diese Abende für uns wichtig", zeigte sich auch Sebastian Hoeneß angetan vom geselligen Miteinander, "da kann man im Trainingslager einen positiven Spirit bekommen", so der neue TSG-Coach, "und dieses Ziel haben wir erreicht, der Umgang untereinander ist gut. Dazu kommt aber auch die nötige Schärfe im Training".

Nicht nur deshalb sind die Bedingungen in Rottach-Egern für Sebastian Hoeneß perfekt: "Bislang ist es sehr positiv gelaufen, alles ist top. Das Wetter ist in Ordnung, das Essen gut, ich kann nichts Negatives liefern", so der Hoffenheimer Trainer im Presse-Chat am Freitagnachmittag.

Der neue Trainer legt Schwerpunkte im Spiel gegen den Ball

Die Hoffenheimer Mannschaft ist laut Hoeneß in Oberbayern prima im Plan: "Sowohl was das Physische angeht als auch das Taktische. Bislang kommen wir gut durch". Im Vergleich zur erfolgreichen letzten Saison mit Europa-League-Platz sechs soll es künftig auch diverse fußballerische Weiterentwicklungen geben: "Taktisch gibt es neue Ideen, die wir implementieren, wir sind damit auf gutem Weg aber noch nicht zu Ende".

Augenfällig, dass Neu-Trainer Hoeneß in den Tagen am Tegernsee vor allem das Spiel gegen den Ball als Schwerpunkt setzte. Andere Schwerpunkte werden bis zum Saisonstart Mitte September noch folgen: "Denn nur wenn du in allen Bereichen des Spiels gut bist", so der 38-Jährige, "bist du auch erfolgreich".

Viele neue Eindrücke für Hoeneß als Bundesligatrainer

Und was ist der Unterschied in der Arbeit als Bundesliga-Trainer zum bisherigen Job in der dritten Liga beim Bayern-Talentschuppen? "Die Intensität ist einfach höher", so Hoeneß über sein erstes Trainings-Camp als Erstliga-Coach. Deutlich intensiver zeigt sich auch das große Drumherum: "Es waren natürlich in den ersten Tagen sehr viele neue Eindrücke. Begrüßung der Mannschaft, der Mitarbeiter, die Pressekonferenzen, die viele Kameras. Ich möchte möglichst schnell alle Beteiligten in Hoffenheim kennenlernen", schildert Hoeneß seine ersten Erlebnisse im Kraichgau und im Trainingslager, "ich habe auch viele persönliche Gespräche geführt".

Doppelpack gegen Zweitligisten zum Abschluss

Am Samstag folgt dann noch ein Testspiel-Doppelpack gegen zwei Zweitligisten, bevor es wieder nach Hause geht: Um 13 Uhr gegen Greuther Fürth, um 17 Uhr gegen den 1.FC Nürnberg. "Ich will dabei genau das sehen, was wir trainiert haben. Einsatzbereitschaft ist dabei die Basis", fordert Sebastian Hoeneß. Nicht mehr und nicht weniger. Danach darf es dann zur Abkülung gerne wieder der Tegernsee sein.