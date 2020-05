Die TSG Hoffenheim empfängt am 28. Bundesliga-Spieltag (Mittwoch, 20:30 Uhr) den 1. FC Köln. Es ist nicht nur ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Markus Gisdol, es geht auch um die Beendigung der deprimierenden Heim-Serie.

Diese Zahlen sind erschütternd: 2:3, 0:6 und 0:3. Es sind die Ergebnisse aus den letzten drei Hoffenheimer Heimspielen gegen den VfL Wolfsburg, den FC Bayern und Hertha BSC. In der eigenen Arena stolperte die TSG vor und nach der Corona-Pause von einer Verlegenheit in die nächste.

Hoffenheim droht historische Negativ-Bilanz

Dazu passt auch die Heim-Statistik der Saison: Bereits unglaubliche acht Pleiten in 14 Spielen stehen in der Sinsheimer Arena zu Buche. Dabei kassierte die TSG satte 34 Gegentore, mehr als jeder andere Klub in der Bundesliga. Erstaunlich auch, dass die Hoffenheimer gerade in den Heim-Duellen gegen Teams mit eher bescheidenen tabellarischen Ansprüchen in der Regel kein probates Mittel finden, um sich siegreich durchzusetzen: So kassierte die TSG gegen Freiburg und Augsburg, Mainz und Hertha sogar deftige Klatschen.

Sollte 1899 auch gegen den 1.FC Köln verlieren, wäre das die neunte Niederlage daheim und damit ein neuer Negativ-Rekord in der Hoffenheimer Historie. Eine Art Heim-Fluch also?

Dauer 0:54 min Alfred Schreuder über die Hoffenheimer Heimbilanz Alfred Schreuder über die Hoffenheimer Heimbilanz.

Fehlende Effektivität im Angriff

Rein optisch wirken die Auftritte der Kraichgauer in ihrer Arena oft sehr identisch: Gerade gegen die Teams auf Augenhöhe meist spielbestimmend, aber mit wenig griffigem Umschaltspiel nach vorne. Und im letzten Drittel fehlt dann die Effektivität beim erfolgreichen Torschuss. Dass sich mit Kramaric, Adamyan und Dabbur abwechselnd wochenlang die vermeintlich torgefährlichsten Akteure mit Verletzungen abgemeldet haben, ist natürlich ein großes Manko, sollte aber nicht als Alibi herhalten. "Grundsätzlich stehen viele Gegner auswärts in einer tieferen Position, deshalb haben wir mehr Probleme im letzten Drittel", versucht sich Trainer Alfred Schreuder an einer Begründung für die Heim-Problematik vor allem in der Offensive.

Fehlerteufel in der TSG-Abwehr

Denn zu allem Mangel ganz vorne kommt auch der 'Fehlerteufel' ganz hinten. In der Defensive ist die TSG extrem konteranfällig, garniert mit teils haarsträubenden individuellen Fehlern. Eigentlich unerklärlich bei der Besetzung mit Routiniers wie Baumann, Hübner, Bicakcic, oder hoch veranlagten Innenverteidigern wie Posch oder Akpoguma.

Coach Schreuder sieht dennoch eine positive Tendenz: "Wir kommen auch gegen tieferstehende Mannschaften immer häufiger in die torgefährlichen Räume", so der TSG-Coach vor der Partie gegen Köln, "wir machen aber zu wenige Tore. Das ist auch eine Frage der Erfahrung. Und dann wirst du hinten anfällig, das ist zuletzt oft passiert."

Die zunehmende Kritik vieler TSG-Fans kann Schreuder deshalb verstehen: "Sie haben das Recht, nicht zufrieden zu sein. Wir sind auch nicht zufrieden mit den Ergebnissen", so der Coach, der "nichts schönreden will". Aber: "Ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, sie arbeiten hart, entwickeln sich gut. Was wir verbessern müssen, sind die Ergebnisse."

Dauer 2:31 min Alfred Schreuder über Kritik von Fans Alfred Schreuder über Kritik von Fans.

Gewinnt auch Markus Gisdol bei der TSG?

Kuriosität der Ereignisse: Die letzte Spielzeit mit acht Heimniederlagen war die Saison 2012/13. Damals vor sieben Jahren rettete der erst spät verpflichtete Trainer Markus Gisdol die Hoffenheimer über die Relegation gegen Kaiserslautern vor dem Abstieg. Eben jener Markus Gisdol, der am Mittwoch mit dem 1.FC Köln in Sinsheim aufkreuzt und der TSG die historische neunte Pleite auf heimischem Rasen zufügen könnte. Mit im Gepäck hat der gebürtige Geislinger auch zwei frühere Hoffenheimer Toremacher: Mark Uth und Anthony Modeste.

Auswärts funktioniert die Hoffenheimer Abwehr

Anders als 2013 haben die Hoffenheimer in diesem Jahr aber nichts mit dem Abstieg zu tun, auch dank der guten Auswärts-Bilanz mit bereits 20 Punkten. Selbst die Chancen auf eine Europareise stehen für die Kraichgauer trotz dieser debakulösen Heimbilanz noch immer gut. Aktuell fehlen nur drei Zähler bis zum Europa-League-Platz sechs. Erstaunlich auch: In der Fremde funktioniert die Abwehr-Arbeit bestens. Hoffenheim kassierte nur 13 Gegentreffer in 13 Spielen. Das ist mit Leipzig aktueller Liga-Bestwert, noch vor den Bayern!

Hoffenheim daheim, irgendwie unerklärlich...