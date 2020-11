Vor einem guten Jahr hatte noch niemand Hansi Flick auf dem Bundesliga-Radar. Am Sonntag (21 Uhr in Lissabon gegen Paris) steht der Trainer aus Bammental nach dem Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals mit Bayern München auch vor dem Champions-League-Triumph. Eine Spurensuche.

Friedbert Ohlheiser kann sich noch ganz genau an die Szene erinnern. 1994 war es, vor 26 Jahren also, "als Hansi Flick mit seinem roten Mini-Cooper angefahren kam und bei mir zuhause sagte, dass er nach Bammental kommt". Ohlheiser, heute Vizepräsident des FC Victoria und schon damals in verantwortlicher Position beim Fußball-Landesligisten, konnte es zunächst nicht glauben. Eine Promi zurück in der Provinz. Hansi Flick, der namhafte Ex-Profi des FC Bayern fortan für Bammental am Ball. Ein großer Transfer für den FC Victoria.

Jener Tag im Jahre 1994, der Treff im Hause Ohlheiser, markierte sozusagen auch den Anfangspunkt einer außergewöhnlichen Trainer-Karriere. Hansi Flick, gebürtiger Heidelberger, später Jugendnationalspieler beim SV Sandhausen und dann von Uli Hoeneß an die Isar geholt, hatte nach 148 Bundesligaspielen für Köln und München, nach vier Meisterschaften und einem Pokalsieg mit den Bayern, aus Verletzungsgründen die Bundesliga verlassen.

Beim FC Victoria Bammental wurde Hansi Flick zum Trainer

Schon mit 29 Jahren also die Heimkehr in die Kurpfalz. Nach Bammental. Zehn Kilometer von Heidelberg, 6500 Einwohner, Heimatort von Flicks Ehefrau Silke. Hier hatte der Fußballer als zweites Standbein ein Sportgeschäft eröffnet, und hier übernahm er nach zwei Jahren als Spieler schließlich auch seinen ersten Trainer-Job. Erst Spielertrainer, dann nur noch Coach beim FC Victoria in der Oberliga.

"Was er dann bei uns im Verein entwickelt hat, beispielsweise ein VIP-Haus oder bei der Sponsorensuche, und alles was man heute in einem modernen Verein braucht, das waren Hansis Gedanken", schwärmt Friedbert Ohlheiser gegenüber SWR Sport noch immer vom Engagement Flicks in Bammental. Flicks große Stärke: "Er nimmt alle mit im Verein, selbst den Platzwart, er nimmt jeden ernst und das zeichnet ihn aus."

"Er sieht auch den Menschen"

"Er hat für alle ein Ohr, ist zu jeder Tages und Nachtzeit erreichbar, kümmert sich um die Belange der Spieler", beschreibt Bammentals langjähriger 1. Vorsitzender Uwe Ulzenheimer den Trainer und Menschen Flick, den er schon Jahrzehnte kennt und schätzt. Und genau so wie einst in Bammental, glaubt Ulzenheimer, arbeitet Hansi jetzt auch in München: "Er sieht nicht nur den Star, er sieht auch den Menschen dahinter, kümmert sich auch um die Belange der Familien. Und er stellt sich nie in den Vordergrund."

Und so war damals in Bammental schnell klar, dass Hansi Flick nicht nur als Spieler, sondern auch als Übungsleiter zu weitaus Höherem berufen war. Nach vier Jahren als Bammental-Coach wechselte er 2000 für fünf Jahre zum ambitionierten Nachbarn nach Hoffenheim, entwickelte moderne Trainingsarbeit, schaffte mit der TSG den Aufstieg in die Regionalliga und warf mit dem damaligen Amateur-Team sogar den Bundesligisten Bayer Leverkusen aus dem Pokal.

Der stimmungsvolle WM-Empfang in der Heimat bleibt unvergessen

Nach einer Zwischenstation unter Giovanni Trapattoni in Salzburg rückte Hansi Flick 2006 endlich auch als Trainer ins grelle Rampenlicht des Fußballs: Als Assistent des neuen Bundestrainers Jogi Löw. Ein kongeniales Duo für Fußball-Deutschland. Der WM-Titel 2014 in Brasilien stand als Krönung des gemeinsamen Schaffens.

Begeisternd der damalige WM-Empfang in Bammental. Der Rathausplatz war randvoll mit Menschen, die den Hansi feierten. Jeder im Dorf gönnte dem freundlichen Mann den Titel. "Ich habe ihn als ganz feinen Menschen mit Bodenhaftung kennengelernt", stellt auch Bammentals Bürgermeister Holger Karl dem Bürger Hansi Flick ein ausgezeichnetes Zeugnis aus, "er weiß, auf was es im Leben ankommt und hat auch ein Gespür für seine Mitmenschen".

Initiator einer Corona-Hilfe in Bammental

Und als in diesem Jahr die Welt in die Corona-Krise fiel, wurde Flick im Bammentaler Rathaus vorstellig und initiierte mit einem namhaften Geldbetrag eine breit gefächerte Corona-Hilfe im Ort: "Eine erfolgreiche Aktion, da konnten wir vielen Menschen helfen", freute sich Bürgermeister Karl.

Seit dem WM-Triumph ist Flick auch Ehrenbürger der Gemeinde Bammental: "Er ist zwar viel jünger als die meisten Ehrenbürger", weiß Holger Karl, "aber was da geleistet wurde, wird immer auch mit dem Ort Bammental verbunden bleiben, das war so außergewöhnlich, dass es das kein zweites Mal wieder geben wird".

Nach seiner Zeit als Sportdirektor beim DFB und dem verunglückten Comeback als Geschäftsführer in Hoffenheim war es ruhig geworden um Flick. Er nahm sich eine fast eineinhalbjährige Auszeit, hatte endlich viel Zeit für die Familie in Bammental.

Fulminantes Trainer-Comeback beim FC Bayern

Vor einem guten Jahr dann die überraschende Rückkehr auf die Bundesliga-Bühne. Als Assistent von Niko Kovac beim FC Bayern. Im November, nach der Trennung vom Kroaten, übernahm Hansi Flick den Cheftrainer-Posten in München. Mit überragendem Erfolg: Erst Meister, dann Pokalsieger. Und jetzt noch der Champions-League-Coup?

Klar, dass die Bammentaler seither ihrem Hansi immer ganz fest die Daumen drücken: "Man fiebert mit, man ist nervös, man hat feuchte Hände, man lebt jede Szene mit", beschreibt Victoria-Vizepräsident Friedbert Ohlheiser seine Gefühlswelt, sobald die Bayern-Spiele mit Freund Hansi an der Seitenlinie angepfiffen werden. Die Titel mitsamt Siegesserie sind für ihn keine Überraschung: "Ich persönlich habe ihm immer zugetraut, dass er als Trainer durchstartet", sagt Weggefährte Ohlheiser, "fachlich und menschlich".

Und sollte Hansi Flick am Sonntag mit den Bayern tatsächlich das Triple perfekt machen, dann kommen die ersten Glückwünsche ganz sicher von den Fußballfreunden Friedbert Ohlheiser und Uwe Ulzenheimer daheim aus Bammental. Dort, wo alles begann.