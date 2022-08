Warum Hoffenheims Grischa Prömel beinahe Surfer statt Fußballer geworden wäre

Vor dieser Saison ist Grischa Prömel von Union Berlin zur TSG Hoffenheim zurückgekehrt. Der gebürtige Schwabe ist sofort Führungsspieler im Kraichgau und Trainer Breitenreiter voll des Lobs.

Treffpunkt Alte Brücke in Heidelberg. Fasziniert blickt Grischa Prömel über die Altstadt und die in der Abendsonne glitzernden Fluten des Neckars. Zum Wasser hat der Rückkehrer der TSG Hoffenheim ein ganz besonders inniges Verhältnis.

Denn beinahe wäre er Surfer statt Fußballer geworden: "Meine Eltern wollten früher mal in die USA auswandern", verrät der 27-Jährige im exklusiven Gespräch mit SWR Sport die damaligen Hintergründe, "deshalb haben wir eine Zeit lang in Santa Cruz, einer richtigen Surferstadt gewohnt. Ich und meine beiden Brüder waren den ganzen Tag im Wasser und auf den Wellen".

Nach einem Jahr ging Familie Prömel von Kaliforniens Pazifikküste schon wieder zurück ins schwäbische Esslingen. Die Liebe zum Wellenreiten aber blieb: "Wir haben danach jeden Sommer bei Freunden in Kalifornien Urlaub gemacht und sind an den Strand. Es macht auch heute noch viel Spass und ist ein guter Ausgleich".

Sein Hoffenheimer Förderer hieß Julian Nagelsmann

Und so hat es sich ergeben, dass Grischa Prömel statt Surfer in den USA ein erfolgreicher Profi-Kicker in Deutschland wurde. Wenn auch über den zweiten Bildungsweg. Denn der athletische und laufstarke Mittelfeldspieler zählte eher zur Kategorie der Spätstarter, die nicht jahrelang in den Nachwuchs-Akademien der Bundesligisten getrimmt wurden.

Nach dem Wechsel von Esslingen als 14-Jähriger zu den Stuttgarter Kickers wurde er erst im letzten U19-Jahr von Julian Nagelsmann zur TSG Hoffenheim geholt: "Er war ganz entscheidend für meine weitere Entwicklung", schwärmt Grischa Prömel noch heute von seinem damaligen Jugendtrainer im Kraichgau, "er hat mir beigebracht, was es heißt, Profi zu sein. Er war sozusagen mein Karriere-Starter".

Ein Abschied mit Wehmut von Union Berlin

Nach seiner Jugendzeit in Hoffenheim aber war Grischa Prömel noch längst nicht reif für die Bundesliga. Zunächst trainierte er eine Saison mit den TSG-Profis und holte sich im Regionalliga-Team Spielpraxis.

Der Wechsel zum Karlsruher SC in die Zweite Liga gab ihm dann den nächsten Schub. Der wichtigste aber folgte in Berlin. Nach dem KSC-Abstieg sammelte der Mittelfeldspieler beim Kultklub Union fünf Jahre lang unbezahlbare Erlebnisse und Erfahrungen: Aufstieg in die Bundesliga. Qualifikation für die Conference League und zuletzt sogar das Ticket für die Europa League. Grischa Prömel - einer der Publikumslieblinge.

Nach Auslaufen seines Vertrags an der Alten Försterei lockte im Frühjahr aber sein Ausbildungsverein Hoffenheim: "Ich brauchte den nächsten Step, eine neue Herausforderung", sagt Grischa Prömel im Gespräch mit SWR Sport zur Rückkehr in den Kraichgau. Und dennoch war es ein Abschied mit Wehmut von den "Eisernen" aus Berlin: "Es sind auch Tränen geflossen".

Laufstärkster Spieler der Bundesliga

Nach wunderbaren Jahren in Berlin jetzt also das Wiedersehen mit Hoffenheim. Und, wie von vielen Experten erwartet, ist Mittelfeldmann Grischa Prömel zum Saisonstart im System von Neu-Trainer Andre Breitenreiter sofort Führungsspieler und im Mannschaftsrat. Kampfstark, laufstark, lautstark, torgefährlich. "Ein Box-to-Box-Spieler wie man heute sagt, viel im Strafraum, viel unterwegs", so Prömel über seine Spielweise. Letzteres ist auch an eindrucksvollen Zahlen ablesbar: An den ersten drei Bundesliga-Spieltagen war Grischa Prömel mit insgesamt 37 abgespulten Kilometern der Marathonmann der Bundesliga. Keiner ist mehr gelaufen.

Und sein Coach Breitenreiter ist voll des Lobs: "Grischa macht einfach Spaß, einen Spieler wie ihn wünscht sich jeder Trainer". Prömel, so Breitenreiter, habe "vom ersten Tag an die Rolle als Führungsspieler angenommen, deshalb haben wir ihn auch geholt. Er ist einer meiner engsten Ansprechpartner".

Gegen den FC Augsburg der dritte Dreier in Serie?

Fehlt zum Rückkehr-Glück nur noch eine erfolgreiche Rest-Saison. Der Anfang ist mit zwei Siegen aus drei Spielen gemacht. Am Samstag (15:30 Uhr) soll gegen den FC Augsburg der dritte Dreier in Serie eingefahren werden. Und wer weiß, wenn Grischa Prömels Entwicklung so weitergeht, könnte demnächst vielleicht auch ein Anruf von Hansi Flick auf dem Handy auftauchen.

Einer für Hansi Flicks A-Nationalteam?

In den U-Mannschaften des DFB war Prömel schon. Mit dem deutschen Olympia-Team hat er 2016 in Rio Silber geholt. "Wer träumt da nicht davon, sein Land zu vertreten", lächelt Grischa Prömel bei dieser Frage und bleibt ganz bescheiden, "aber Deutschland hat eine brutal starke Mannschaft mit viel Potenzial im Zentrum. Mir bleibt nichts anderes übrig, als im Verein gute Leistungen abzurufen. Dann lasse ich mich mal überraschen".

Spätestens dann würde der Karriereweg des Fußballers Grischa Prömel ein neues Highlight zeichnen. Als Surfer in Kalifornien hätte er jedenfalls kaum erfolgreicher sein können: "Das wäre schwer geworden, dafür muss man viel Zeit im Wasser verbringen". Sagt`s und blickt am Ende des Gesprächs noch einmal über die Wellen des Neckars in seiner neuen Wahlheimat Heidelberg.