Hassplakate und Hetztiraden gegen Dietmar Hopp, den Gesellschafter der TSG Hoffenheim, bestimmen seit zwei Wochen die Schlagzeilen in der Bundesliga. Am Dienstag war Geschäftsführer Peter Görlich zu Gast im "Sportschau Thema" der ARD.

Rein sportlich gesehen, bereitet sich die TSG Hoffenheim in diesen Tagen gewohnt ruhig und konzentriert auf die nächste Bundesliga-Partie beim FC Schalke 04 vor (Samstag, 15.30 Uhr). Nicht ganz einfach, bei den medialen Ablenkungen mit allen Schlagzeilen seit dem vergangenen Wochenende und dem Skandalspiel daheim gegen den FC Bayern (0:6), das kurz vor dem Abbruch stand.

Nicht nur im Kraichgau hofft man, dass die Bundesliga am kommenden Samstag endlich wieder einen ganz normalen Spieltag erlebt, bei dem die Tore wieder im Mittelpunkt stehen und nicht das Geschehen in den Kurven. Das DFB-Pokal-Viertelfinale am Dienstagabend in Völklingen und Gelsenkirchen könnte ein erster Anfang gewesen sein. "Die Reaktionen sind etwas besonnener ausgefallen", bestätigte auch Hoffenheims Geschäftsführer Peter Görlich als Studiogast im "Sportschau Thema" der ARD. "Die Plakate, die wir gesehen haben, waren nicht mit Beleidigungen gespickt. Das Thema war etwas nuancierter dargestellt, aber damit können wir leben". Zwar gab es im Spiel der Schalker gegen die Münchner Bayern erneut Fan-Kritik gegen den - Zitat - "dementen DFB", gezielte Anfeindungen gegen Dietmar Hopp blieben dagegen aus.

Görlich: "Beleidigungen sind nicht akzeptabel"

Einer erster Weg zurück zum friedlichen Miteinander? Oder doch die Ruhe vor dem Sturm? Wie auch immer. Vorfälle wie vor zwei Wochen in Mönchengladbach oder letzten Samstag gegen den FC Bayern, Hass- und Hetztiraden gegen Dietmar Hopp dürfen sich nicht wiederholen, so Peter Görlich in der 45-minütigen Diskussionsrunde: "Es ist nicht akzeptabel einen Menschen zu beleidigen, das hat niemand verdient", bekräftigte der TSG-Geschäftsführer, "und es ist zweimal nicht akzeptabel, jemanden ins Fadenkreuz zu nehmen das Bild im Fadenkreuz ist eindeutig".

"Kritik darf ich durchaus äußern. Aber es geht um die Form, es geht um die Tonalität und die Frage: Wann wird die Kritik zur Hetze?" Den sogenannten Drei-Stufen-Plan des DFB vor Ort in den Stadien umzusetzen, sei für den Schiedsrichter, so Peter Görlich, eine unglaublich schwierige Aufgabe: "Der hat ein Fußballspiel zu leiten, darauf soll er sich konzentrieren".

Peter Görlich mit Alexander Rosen, dem Direktor Profifußball bei der TSG Hoffenheim Imago imago images / Nordphoto

Hopp als Symbolfigur für Fan-Kritik am DFB "äußerst schwierig"

Die Verharmlosung der Situation, dass die Person Dietmar Hopp und die mit ihm verbundenen Beleidigungen letztlich "nur" eine Symbolfigur, eine Art Metapher für die Formulierung von Fan-Kritik am DFB benutzt werde, auch das ist für Peter Görlich in keinem Fall nachvollziehbar oder akzeptabel, klares Nein: "Beleidigung gehört nicht in unser Wertesystem, das finde ich äußerst schwierig". Das Folgeproblem ist dann die fehlende Kommunikation, so Görlich: "Bei Beleidigungen werden Grenzen überschritten, danach können sich die Parteien nicht mehr aufeinander zu bewegen, weil zu viel Verletzung steht im Raum" Mit Banner als Kritik gegen Kollektivstrafen, "damit kann ich auch leben, aber immer dann wenn Beleidigungen dazukommen".

Gerne Kritik an Hoffenheim, aber auf vernünftige Art und Weise

Die TSG Hoffenheim oder Dietmar Hopp als Symbol für Kommerzialisierung zu nehmen, darüber könne man gerne diskutieren, aber nicht über die Art und Weise der Beleidigungen: "Da muss man verstehen, dass eine einzelne Person dagegen vorgeht, das ist verletzend und tut weh, das hat nichts auf den Rängen verloren". Man könne gerne Kritik fordern und fördern, so Görlich, "das tun wir bei der TSG Hoffenheim auch, aber diese Diskussions- und Streitkultur sollte auf einer anderen Ebene stattfinden". Nicht vergessen sollte man in diesem Zusammenhang, darauf wies Peter Görlich ausdrücklich hin, dass sich die TSG Hoffenheim "mit seinen Rahmenbedingungen an alle Regeln gehalten und sich sportlich fair für die Bundesliga qualifiziert hat".

Schuldzuweisungen helfen nicht weiter

Letztlich, ist sich Peter Görlich sicher, werde man nicht mit Schuldzuweisungen zu einem konstruktiven Austausch kommen: "Jeder hat seinen Teilchen zur jetzigen Situation beigetragen. Jetzt muss man sich Gedanken machen: wie komme ich wieder aus der Situation heraus?".

Das durchaus passende Schlusswort des Abends gehörte Peter Görlich: "Man kann das als eine Art 'Stunde Null' betrachten", so der TSG-Geschäftsführer, "und jetzt kann man aufeinander zugehen. Es gibt unterschiedliche Ansichten und Kritik darf man üben, es muss aber auf einer vernünftigen Basis stattfinden, dann werden wir auch Lösungen finden. Und dann muss man auch den ein oder anderen Kompromiss eingehen".