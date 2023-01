Rutter vor Absprung nach England? Rosen bestätigt "gewaltiges Interesse"

Laut Medienberichten will Leeds United Georginio Rutter von der TSG Hoffenheim verpflichten. Der 20-Jährige wird vorerst nicht am Training und am Spielbetrieb der Kraichgauer teilnehmen.

Diese Maßnahme bestätigte die TSG in einem Statement. "Georginio Rutter wird bis auf Weiteres weder am Training noch am Testspiel gegen Servette Genf (Montag) teilnehmen", schrieb der Klub. Hoffenheim befindet sich aktuell im Trainingslager im portugiesischen Albufeira. Alexander Rosen: "Rutter beschäftigt die aktuelle Situation" "Georgi ist mit einem großen Thema konfrontiert, das ihn intensiv beschäftigt. Er ist ein sehr junger Mann und deshalb ist es nur allzu verständlich, dass ihn die aktuelle Situation beschäftigt", erklärte TSG-Direktor Profifußball, Alexander Rosen. "Von unserer Seite geht es an dieser Stelle um einen verantwortungsbewussten Umgang mit einem jungen Menschen und so haben wir entschieden, dass er derzeit nicht voll mit der Mannschaft trainieren sollte." Der TSG winkt ein dickes Geschäft Zuvor hatten verschiedene Medien darüber berichtet, dass Leeds United den hochtalentierten Offensivspieler verpflichten wolle. Laut "Sky" könne die mögliche Ablöse im Bereich zwischen 30 und 40 Millionen Euro liegen. Viel Geld für Rutter, der zu Beginn des Jahres 2021 für 1,5 Millionen Euro von Stade Rennes nach Hoffenheim gewechselt war. Seitdem hatte Rutter, der sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Außenpositionen spielen kann, 57 Bundesligaspiele bestritten und dabei elf Tore erzielt sowie sechs Vorlagen gegeben. Sein Potenzial ist ersichtlich, noch aber mangelt es dem 20-Jährigen manchmal an der Konstanz. Rosen: "Es gibt ein gewaltiges Interesse" Trotzdem könnte es jetzt mit einem Wechsel ganz schnell gehen, wenn der Preis stimmt. "Natürlich gibt es an einem derartig talentierten Spieler nicht erst seit gestern ein gewaltiges Interesse. Für diese Erkenntnis muss man kein Experte sein. Aktuell gibt es mehr als nur einen Klub, der sich intensiv um den Spieler bemüht", sagte Rosen. Und weiter: "Letztlich müssen wir entscheiden, was für die TSG Hoffenheim unter den gegebenen Umständen das Beste ist."

Sendung am So. , 8.1.2023 14:30 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg