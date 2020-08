Er ist der bislang einzige Neuzugang der TSG Hoffenheim. Vom schnellen Mijat Gacinovic, der von Eintracht Frankfurt geholt wurde, erhoffen sich die Kraichgauer neue Akzente in der Offensive.

Dieser Neun-Sekunden-Lauf bleibt für immer unvergessen. Bei den Fans von Eintracht Frankfurt, vor allem aber auch bei Mijat Gacinovic selbst: Es ist das DFB-Pokalfinale 2018, die sechste Minute der Nachspielzeit im Berliner Olympiastadion. Der haushohe Favorit Bayern München liegt gegen die Hessen mit 1:2 zurück, stürmt mit Mann und Maus und sogar mit Torhüter Sven Ulreich. Dann plötzlich, nach einer Ecke der Münchner, die Konterchance für die Eintracht und für Gacinovic. Der schnappt sich den Ball, geht über 75 Meter auf und davon und schiebt ihn ins leere Bayern Tor. Das 3:1, der Pokal-Triumph für den Außenseiter.

Mijat Gacinovic, Pokalsieger 2018 mit Frankfurt Imago Imago

Eintrachts Pokal-Legende Gacinovic

Was folgte war überschäumender Jubel in der Hauptstadt, und mittendrin: Mijat Gacinovic. Eine einzige Szene machte ihn an jenem Abend in Berlin zur Eintracht-Legende. Binnen neun Sekunden: "Das war ein schönes und wichtiges Tor", erinnert sich Gacinovic gegenüber SWR Sport immer noch mit einem Glänzen in den Augen, "wir haben nach vielen Jahren mit Frankfurt den Pokal gewonnen und auch die Feier mit den Eintracht-Fans war ein tolles Erlebnis".

Neuanfang in Hoffenheim

Den ganz großen Durchbruch hat Gacinovic (25), trotz des Pokal-Coups, bei der Eintracht trotzdem nie geschafft, letztlich fehlte auch die Konstanz des Hochbegabten. Zu Buche stehen zwar 116 Bundesligaspiele in fünf Jahren für Frankfurt, aber auch nur drei Tore. Viel zu wenig für einen begabten Angreifer wie ihn. Der Adrenalin-Treffer im Pokalfinale, leider eine Ausnahme.

Auch deshalb kommt jetzt der Neu-Start in Hoffenheim zur richtigen Zeit: "Ich habe zuletzt in Frankfurt stagniert," sagt der serbische Nationalspieler und frühere U20-Weltmeister von 2015 ehrlich über sich selbst, "deshalb habe ich mich jetzt für Hoffenheim entschieden. Sie haben gesagt, sie brauchen hier einen giftigen Spieler, der auch Fußball spielen kann. Auch mit Trainer Sebastian Hoeneß gab es ein super Gespräch".

Und schon die ersten Schritte der Integration liefen prima: "Das war einfacher als damals in Frankfurt. Jetzt kann ich Deutsch, ich kenne die Bundesliga, und viele Spieler kennen mich". Hier hilft auch das Trainingslager diese Woche am Tegernsee weiter. Sein Zimmerpartner und 'Integrationshelfer' ist dabei übrigens der kroatische Torjäger Andrej Kramaric.

Im Tausch mit Steven Zuber aus Frankfurt

Kurioserweise im Tausch mit Verteidiger Steven Zuber hatten die Hoffenheimer den Serben Anfang August aus Frankfurt geholt, ausgestattet mit einem langfristigen Vertrag bis 2024. Jetzt soll der kleine, flinke Flitzer mit dem Turbo-Antritt in der Offensive der TSG für frische Akzente sorgen. "Er kann ein wichtiger Spieler für uns sein", hofft auch der neue Hoffenheimer Trainer Hoeneß auf eine entsprechende Entwicklung von Gacinovic, im Kraichgau, "er hat fußballerische Qualitäten und arbeitet extrem aggressiv gegen den Ball. Deshalb wird er uns weiterhelfen".

Auch Benjamin Hübner schwärmt von Gacinovics Qualitäten

Auch Hoffenheims bisheriger Kapitän ist bereits voll des Lobs über den Neuen: "Er hilft uns enorm weiter", schwärmt Benjamin Hübner nach den ersten Trainingstagen gegenüber SWR Sport, "was mir besonders gut gefällt ist seine Griffigkeit gegen den Ball, das erwartet man von einem guten Fußballer wie ihm nicht in erster Linie. Da erhoffe ich mir in Zukunft viele Balleroberungen von ihm, das macht er richtig gut". Auch zwischenmenschlich passt es schon bestens zwischen Mijat Gacinovic und seinen neuen Kollegen, so Hübner: "Er ist ein ganz lieber Kerl und gut aufgenommen worden, das könnte sehr vielversprechend sein."

Und wer weiß, vielleicht gelingt Mijat Gacinovic ja im Kraichgau jetzt häufiger ein spektakulärer Treffer wie im Pokalfinale gegen die Bayern: "Hoffenheim war der richtige Schritt", sagt er, "ich will ein besserer Spieler werden. Deshalb war das die beste Option".