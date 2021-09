Nach Niederlage gegen Mainz: TSG-Trainer Hoeneß erwartet Reaktion

per Mail teilen

Nach dem Hoffenheimer 0:2 gegen den FSV Mainz 05 fordert Sebastian Hoeneß eine andere Einstellung seines Teams. Auf Abwehrspieler und Fan-Liebling Ermin Bicakcic muss er noch länger verzichten.

"Wir brauchten Punkte", sagte Hoeneß vor der Bundesligapartie in Bielefeld (Samstag, 15:30 Uhr). Es ist sein 50. Pflichtspiel als TSG-Trainer. Als Ziel für die nächsten Wochen gab er aus, sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Die TSG steht nach vier Spieltagen auf Rang neun, hat zuletzt aber zwei Mal in Folge verloren und gerade beim 0:2 zu Hause gegen Mainz vieles vermissen lassen.

Unzufrieden mit dem Auftritt gegen Mainz

"Wir haben Ursachenforschung betrieben", sagte der Coach. "Wir haben unsere Schlüsse gezogen, das macht mich optimistisch." Gegen Mainz habe die körperliche und mentale Frische gefehlt. Kurz nach der Partie war Hoeneß weniger zuversichtlich. "Es kotzt mich an, dass wir das heute nicht getan haben", hatte sich 39-Jährige über die fehlende Zweikampfhärte und Passsicherheit seiner Spieler beklagt.

Hoeneß: Bielefeld ähnlich wie Mainz

Bei Arminia Bielefeld droht den Hoffenheimern ein weiterer robuster Gegner. "Sie sind ein ähnlicher Gegner wie Mainz. Bielefeld spielt schnell nach vorn und ist durch die Robustheit auch bei zweiten Bällen sehr gefährlich. Sie stehen hinten sehr kompakt und sind in der Lage, Teams immer wieder zu ärgern", sagte Hoeneß.

Hoffenheim muss noch länger auf Bicakcic warten

Die Hoffenheimer müssen noch länger auf Abwehrspieler und Fan-Liebling Ermin Bicakcic verzichten. "Der Verlauf ist nicht so, wie wir uns das alle wünschen. Er ist im Aufbautraining, hat immer mal wieder kleinere Rückfälle", sagte Hoeneß. Der 31 Jahre alte Bicakcic hatte sich vor einem Jahr beim 4:1 der Kraichgauer gegen den FC Bayern München einen Kreuzbandriss zugezogen. "Ich bin sehr optimistisch, dass wir ihn in naher Zukunft auf dem Platz sehen, weil er ein unermüdlicher Kämpfer ist", sagte Hoeneß über den bosnischen Nationalspieler mit dem Spitznamen "Eisen-Ermin".

Bebou und Akpoguma wieder dabei

Positiv sei der Reha-Verlauf hingegen bei Kapitän Benjamin Hübner. Der TSG-Coach rechnet damit, dass der 32-Jährige "recht zügig" wieder auf dem Trainingsplatz steht. Wegen einer komplizierten Sprunggelenkverletzung absolvierte Hübner vergangene Saison keine einzige Partie. Er und Bicakcic bildeten vor ihren Verletzungen oft die Innenverteidigung bei den Hoffenheimern. In Bielefeld stehen Stürmer Ihlas Bebou und Defensivakteur Kevin Akpoguma (nach Corona-Erkrankungen) wieder zur Verfügung.