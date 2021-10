Schlechtes Gefühl bei Hoffenheims Hoeneß nach Lehrstunde in Stuttgart

per Mail teilen

Die TSG Hoffenheim kommt einfach nicht in die Spur. Zwei Siege gab es nur in den ersten sieben Bundesligaspielen. Das 1:3 beim VfB Stuttgart schmerzt ähnlich wie kürzlich das 0:2 zuhause gegen Mainz 05.

Ein 2:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt, dritter Platz in der Bundesliga und nächste Woche der Start in die Gruppenspiele der Champions League. Bei der TSG Hoffenheim läuft es derzeit richtig rund - aber nur bei den Fußballerinnen. Die Männer zeigten hingegen beim 1:3 (0:1) im Duell beim Landesrivalen VfB Stuttgart eine blutleere Vorstellung, die auch Trainer Sebastian Hoeneß wieder unter Druck setzt. Eine Woche nach dem Erfolg gegen den VfL Wolfsburg und dem Ende einer Sieglosserie erlitten die Kraichgauer wieder einen deutlichen Rückschlag.

Hoeneß: "Chance vertan"

Vor 24.211 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena konnten die Gäste dabei weder spielerisch noch kämpferisch überzeugen. "Das lässt mich mit einem schlechten Gefühl zurück, weil wir gerade nach dem Spiel gegen Wolfsburg eine Chance vertan haben, hier noch mal Schwung aufzunehmen", sagte Hoeneß, der sich über "die Art und Weise, wie wir Tore bekommen und wie wir teilweise Zweikämpfe verlieren in bestimmten Phasen" ärgerte.

VfB Stuttgart bricht den Bann

Willensstärke demonstrierten hingegen Marc Oliver Kempf (18. Minute), Konstantinos Mavropanos (60.) und Roberto Massimo (81.) bei ihren Toren für die Schwaben. Für die Mannschaft von Chefcoach Pellegrino Matarazzo war es der erste Erfolg nach dem 5:1 zum Auftakt gegen Fürth, auf das fünf sieglose Partien gefolgt waren.

Hoeneß haderte schon mit dem 0:1, als sich unter anderem Florian Grillitsch wegduckte. "Wir verlieren ein Bodenkopfball-Duell. Es war nicht mal in der Luft", kritisierte der 39 Jahre alte frühere VfB-Jugendspieler. Der eingewechselte Jacob Bruun Larsen (84.) konnte am Ende mit einem Duseltor nur noch verkürzen.

Kramaric nutzt die Chancen nicht

Hoffenheims Rekordtorjäger Andrej Kramaric hatte beim Stande von 0:1 die Chance zum Ausgleich (33.), konnte diese aber nicht nutzen. Der kroatische Nationalspieler war mit mehreren Chancen auffällig, blieb aber erfolglos. Die gefährlichste Szene ging schon vor dem Gegentor von Ihlas Bebou aus: Der TSG-Stürmer traf die Unterkante der Latte (17.).

Baumann: "Haben es Stuttgart zu einfach gemacht"

Nach Punkten schloss der VfB zum baden-württembergischen Konkurrenten auf (je acht Zähler). "Wir haben es Stuttgart zu einfach gemacht. Daran müssen wir arbeiten und klarer in den Situationen agieren. Es darf uns nicht passieren, dass wir nach dem Rückstand den Faden verlieren. Im Vergleich zum Wolfsburg-Spiel war es ein Schritt zurück", sagte Torhüter und Kapitän Oliver Baumann. Sein Team vermisste auch sichtlich den kurzfristig wegen muskulärer Probleme fehlenden Offensivmann Christoph Baumgartner.

"Insgesamt war es einfach ein bisschen zu wenig, vor allem für ein Derby", bilanzierte Dennis Geiger. "Wir hatten auch gute Phasen, aber weitestgehend hat uns heute der letzte Punch gefehlt", meinte Hoeneß. Vor der Länderspielpause will der TSG-Coach "eine gewisse Botschaft in die Köpfe der Jungs" setzen. "Ab dann sind 18 Spieler in aller Herren Länder unterwegs."

Mit Blick auf die nächste Partie am 15. Oktober gegen den 1. FC Köln müsse jedem klargemacht werden, dass man "mit Überzeugung Spiele auf unsere Seite" ziehe. "Das muss jedem klar sein, bevor er das Gelände verlässt." Der Lerneffekt sollte dann auch eintreten, sonst hat der Klub ziemlich schnell eine Trainerdiskussion. Denn nach dem Köln-Spiel geht es zum FC Bayern München.