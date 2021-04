per Mail teilen

Die TSG Hoffenheim ist mit dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß und großen Hoffnungen in die Saison gestartet. Inzwischen aber hat sich Ernüchterung breit gemacht. Nach dem Aus im DFB-Pokal und der Europa League kommen die Kraichgauer auch in der Bundesliga nicht auf Touren.

Von wegen Blütenpracht im Kraichgau. Die zarten Hoffenheimer Gewächse haben im kalten (Fußball-)Winter schweren Schaden genommen, wirken wie schockgefrostet. Die Fakten sind enttäuschend: Erst das peinliche Aus im DFB-Pokal kurz vor Weihnachten gegen Zweitligist Fürth, im Februar das schmerzhafte Scheitern in der Europa League gegen den norwegischen Außenseiter aus Molde. Und in der Bundesliga aktuell nach 26 Spieltagen Platz elf mit Blick nach unten: Der Abstand zu den Abstiegsrängen ist näher als der zu den internationalen Plätzen.

So hatte man sich das im Kraichgau nicht vorgestellt, als man mit dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß und zwei Siegen, darunter ein imposantes 4:1 gegen die Bayern, in die Bundesliga-Saison gestartet war. Zwischenzeitlich zierte Hoffenheim sogar die Tabellenspitze. Danach aber lief nicht mehr viel zusammen.

Sportliche Achterbahn mit Schussfahrt nach unten

Nach dem prima Start folgte die große Ernüchterung im Kraichgau. Die Saison glich bislang einer sportlichen Achterbahnfahrt. Mal auf, mal ab, mit Tendenz nach unten. Konstanz? Fehlanzeige. Konnte man die überwiegend zähen Vorstellungen im Herbst und Winter noch mit dem Dauer-Argument Verletzungspech und Corona-Infektionen überdecken, fehlt jetzt im Frühjahr eine plausible Begründung für das Abrutschen in die tabellarische Bedeutungslosigkeit.

Richtig ärgerlich, weil verbunden mit bundesweiter Häme, war vor allem die 0:4-Blamage beim bis dahin fast ein Jahr sieglosen Tabellenletzten Schalke. Nach kurzem Zwischenhoch zerstörte zuletzt die 1:2-Heimpleite gegen ein weiteres Kellerkind, den 1. FSV Mainz 05, die zarten Hoffnungen auf ein Frühlingserwachen. Der Auftritt gegen die Rheinhessen bedeutete selbst für Trainer Hoeneß "die schlechteste Saisonleistung". Die Europa-League-Plätze sind spätestens jetzt außer Reichweite.

Sebastian Hoeneß muss endlich liefern

Dabei war die Vorfreude groß, als Alexander Rosen, Hoffenheims Direktor Profifußball, im letzten Sommer Sebastian Hoeneß als neuen Trainer präsentierte. Der sympathische und ambitionierte Übungsleiter aus prominenter Fußballerfamilie hinterließ bislang sportlich aber noch keine unverwechselbaren Spuren. Die Entwicklung stockt gewaltig. In der Defensive fehlt die Stabilität völlig. Die TSG kassierte bereits 45 Gegentore, nur das Kölner (46) und Schalker (69) Zahlenspiel ist noch deprimierender.

Entschuldigend muss man allerdings anführen, dass mit Kapitän Benjamin Hübner und Ermin Bicakcic zwei Säulen in Sachen Abwehrarbeit und Mentalität praktisch schon die ganze Saison ausfallen. Auch Kaderabek, Posch, Akpoguma und Nordtveit fehlten immer wieder Wochen und Monate.

Dazu kommt, dass auch in der Offensive speziell gegen tiefstehende Gegner zu oft die zündenden Ideen vermisst werden. Und das trotz unbestrittener fußballerischer Qualität im breitgefächerten Kader. Vom bedingungslos-fanatischen Angriffsspiel, wie es im Kraichgau unter Vor-Vorgänger Julian Nagelsmann zelebriert wurde, ist nach Alfred Scheuder auch unter Sebastian Hoeneß so gut wie nichts mehr zu sehen.

Tops und Flops

Die TSG zeigt sich nach wie vor extrem abhängig von Form und Treffsicherheit seines Top-Angreifers Andrej Kramaric. Nur wenn der Kroate (14 Saisontore) regelmäßig trifft, geht es Hoffenheim gut. Aufsteigende Form zeigte in den vergangenen Monaten auch der schnelle Ihlas Bebou (7 Tore, 6 Assists). Eine Enttäuschung ist dagegen Ex-Torjäger Ishak Belfodil, der nach langer Verletzungspause einfach nicht zur alten Form findet. Auch Robert Skov, Munas Dabbur und Sargis Adamyan haben schon bessere Zeiten im Kraichgau erlebt und stagnieren.

Hoffenheimer Leistungsträger: Andrej Kramaric und Christoph Baumgartner (links). Imago Imago

Gut, dass wenigstens Christoph Baumgartners Entwicklung steil nach oben geht. Der junge österreichische Nationalspieler hat bereits fünf Saisontore bejubelt, besticht daneben durch Beweglichkeit und Spielstärke. Der 21-Jährige verkörpert das neue Hoffenheimer Tafelsilber. Gut, dass es der TSG gelungen ist, den Vertrag mit dem pfiffigen Könner Anfang März bis 2025 zu verlängern.

Ein erfreulicher Lichtblick ist auch Marco John. In der größten Personalnot nutzte das erst 18-jährige Talent aus der eigenen Jugend seine Chance auf der linken Außenbahn und zeigte in seinen bislang elf Bundesligaspielen prima Leistungen.

Ein stabiler Faktor in rauer See ist nach wie vor auch Torhüter Oliver Baumann, der mit seinen Leistungen noch Schlimmeres verhinderte. Die Berufung in den National-Kader von Jogi Löw hat dem gebürtigen Freiburger spürbar gut getan.

Die Neuen sind (noch) keine Verstärkungen

Auf dem Transfermarkt zeigte sich Alexander Rosen in den vergangenen Jahren als Meister seines Fachs. Perspektivspieler günstig eingekauft und prächtig entwickelt, später teuer an größere Vereine mit gut gefüllter Kasse weiterverkauft. Ein prima Geschäftsmodell, das den Hoffenheimern mit Spielern wie Demirbay, Schulz oder Joelinton immer wieder schwarze Zahlen im Budget bescherte.

In dieser Saison konnte sich noch keiner der Hoffenheimer Neuzugänge in den Vordergrund spielen. Mijat Gacinovic (aus Frankfurt) und Ryan Sessegnon (Leihgabe von Tottenham) blieben auch verletzungsbedingt unauffällig, mehr nicht. Die in der Winterpause verpflichteten Jungspunde Chris Richards (vom FC Bayern ausgeliehen) und Georginio Rutter (aus Rennes) haben ihr großes Talent angedeutet, spielen aber für die mannschaftliche Struktur und Hierarchie noch keine größere Rolle.

Wie geht es weiter?

Auch wenn man's nicht glauben mag bei dem Kader: Sollte sich die TSG Hoffenheim nach der Länderspielpause weitere peinliche Auftritte wie zuletzt gegen Mainz 05 leisten, dann könnte das Team von Sebastian Hoeneß mit aktuell 30 Punkten sogar noch in Abstiegsnot geraten. Sieben Zähler bis zum Relegationsplatz sind kein Ruhekissen. Zumal Mannschaften wie Mainz oder auch Bielefeld in den vergangenen Wochen kräftig punkteten und sich neues Selbstvertrauen holten.

Die nächsten schweren Spiele in Augsburg, daheim gegen Leverkusen und in Leipzig werden zeigen, ob Hoffenheim die beängstigende Schussfahrt auf der sportlichen Achterbahn stoppen kann. Zur Erinnerung: In der vergangenen Saison wurde Cheftrainer Alfred Schreuder vier Spieltage vor Saisonende entlassen. Auf Tabellenplatz sieben.