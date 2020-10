Die TSG 1899 Hoffenheim trifft in den Gruppenspielen der Europa League auf die Belgier von KAA Gent, den serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad und FC Slovan Liberec aus Tschechien.

Dies ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Die Kraichgauer hatten sich als Tabellensechster der abgelaufenen Saison in der Bundesliga zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert.

Trainer Sebastian Hoeneß, der die TV-Übertragung zusammen mit der Mannschaft im Trainingszentrum Zuzenhausen verfolgte, machte "keinen Hehl daraus, dass wir gerne einen ganz Großen in der Gruppe gehabt hätten. Jetzt müssen wir uns den halt nach der Gruppenphase holen." Namhafte Gegner wie der AC Mailand, SSC Neapel oder der FC Arsenal blieben der TSG zumindest zunächst verwehrt, erklärtes Ziel ist das Überstehen der Gruppenphase. Jeweils zwei Teams kommen weiter.

Spielverlegungen nicht ausgeschlossen

Alle drei Länder, in die TSG reisen muss, werden von den Behörden als Risikogebiete ausgewiesen. Der Spielplan steht noch nicht fest, die Termine sind am 22. und 29. Oktober, am 5. und 26. November sowie am 3. und 10. Dezember. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es aber auch zu Spielverlegungen kommen. Das Finale in Danzig (Polen) ist für den 26. Mai 2021 angesetzt.

Programm-Tipp Nach dem überraschenden Sieg gegen den FC Bayern München will die TSG Hoffenheim bei Eintracht Frankfurt nachlegen. Der SWR überträgt das Auswärtsspiel der Kraichgauer am Samstag, ab 14:05 Uhr, live in Ausschnitten in SWR1 Stadion.

Unter Trainer Julian Nagelsmann spielte die TSG 2017 schon in der Europa League, nachdem sie in der Qualifikation zur Champions League am FC Liverpool gescheitert war. Den einzigen Sieg landete Hoffenheim damals beim 3:1 gegen den türkischen Vizemeister Istanbul Basaksehir und schied nach den Gruppenspielen aus. In der Königsklasse blieb Hoffenheim ein Jahr später in der Gruppe mit Manchester City, Olympique Lyon und Schachtjor Donezk sieglos und Letzter. "Unsere klare Hoffnung ist, dass wir in dieser Saison auch international zeigen, was wir jetzt seit vielen Jahren in der Bundesliga zeigen", sagte Sportchef Alexander Rosen.