Corona-Rückschlag für Hoffenheims Ermin Bičakčić

Verteidiger Ermin Bičakčić hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Dabei hatte die TSG Hoffenheim noch Glück im Unglück.

Bei der TSG 1899 Hoffenheim ist der Langzeitverletzte Ermin Bičakčić positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Der 31 Jahre alte Bosnier weise nur leichte Symptome auf, teilte der Fußball-Bundesligist aus dem Kraichgau am Dienstag mit. "Ermin hatte aufgrund seiner Verletzung keinerlei Kontakt zur Mannschaft", hieß es zudem.

Bičakčić hat seit seinem Kreuzbandriss im September 2020 kein Spiel mehr bestritten und ist noch nicht ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der Abwehrspieler ist der erste Corona-Fall 2022 bei den Hoffenheimern, die in der vergangenen Saison massiv von ähnlichen Ausfällen und Nachwirkungen der Erkrankung bei Spielern betroffen waren. Die TSG startet am Samstag (15.30 Uhr, live im Sportschau.de-Audiostream) gegen den FC Augsburg in die Rückrunde.