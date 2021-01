"Wird Hansi Flick zur Dauerlösung des FC Bayern?" Was SWR Sport bereits vor einem halben Jahr voraus ahnte, endete nun mit dem Double Der Kurpfälzer ist als Cheftrainer mit dem FC Bayern München Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger geworden.

Eigentlich ist er nicht der Mann für die großen Auftritte. Aber jetzt ließ es sich nicht vermeiden. Und so stand er nun im Berliner Olympiastadion im Scheinwerferlicht der Kameras: Hansi Flick, der Trainer des FC Bayern München, der Mann aus dem kurpfälzischen Bammental. Ein breites Grinsen im Gesicht, nachdem sein Team kurz vorher das Finale des DFB-Pokals mit 4:2 (2:0) gegen Bayer Leverkusen gewonnen hatte.

Unter Flick ging es aufwärts

Das war schon außergewöhnliche Klasse, was dieser Bayern-Trainer Hansi Flick im vergangenen halben Jahr aus einer völlig verunsicherten Bayern-Mannschaft herauskitzelte. Mit dem ehemaligen Löw-Assistenten an der Seitenlinie sammelten die Münchner nicht nur den achten Meistertitel in Serie, die Bayern holten nun auch in absolut überlegener Manier den Pokal und stehen mit einem Bein im Viertelfinale der Champions League.

Als Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim gescheitert

Der Bayern-Trainer Flick, eigentlich eine wundersame, beinahe unglaubliche Geschichte. Ausgerechnet Hansi Flick, der vor knapp drei Jahren als Geschäftsführer der TSG Hoffenheim nie richtig Fuß fassen konnte, nach nur wenigen Monaten seinen Schreibtisch in Zuzenhausen wieder räumte und vorerst gänzlich aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit entschwand. Sozusagen zum falschen Zeitpunkt auf der falschen Position.

Erst letzten Sommer, nach einer langen Auszeit mit der Familie, wurde der Name Flick im Profifußball plötzlich wieder publik. Ausgerechnet der große FC Bayern verpflichtete den gebürtigen Heidelberger als zusätzlichen Assistenztrainer für Niko Kovac. Im Nachhinein ein absoluter Glücksgriff der Münchner. Vielleicht aber hatten die Macher beim Rekordmeister auch eine Art von Vorahnung, dass es mit Kovac auf dem Cheftrainer-Sessel nicht mehr allzu lange gut gehen würde, so dass mit Hansi Flick sofort eine perfekte Übergangslösung parat stünde.

Flick ist der erfolgreichste Bayern-Trainer nach Punkten

Und so kam es dann auch. Als Kovac nach dem desaströsen 1:5 bei der Frankfurter Eintracht am 3. November entlassen wurde, rückte prompt Flick nach. Und was kaum einer erwartet hatte, auch nicht erwarten konnte: Der "Menschenfänger" aus Bammental ordnete Hierarchie und Taktik im hochkarätig besetzten Münchner Ensemble, ließ die Bayern wieder wie Bayern spielen - selbstbewusst und dominant - und startete eine imposante Erfolgsserie.

Großes Lob von Rummenigge

"Hansi hat das von Beginn an großartig gemacht", lobte auch Bayern-Boss Kalle Rummenigge den akribischen Feinschliff des 55-Jährigen, "mit ihm hat das Schiff sofort wieder Fahrt aufgenommen". Im Herbst noch sieben, acht Punkte hinter der Tabellenführung, starteten die Flick-Bayern in der Rückrunde richtig durch.

Besser als Guardiola

Und was die Statistik nach Punkten angeht, avancierte Hansi Flick inzwischen sogar zum erfolgreichsten Bundesliga-Coach in der sowieso schon glorreichen Bayern-Historie. Noch vor Trainer-Stars wie Lattek, Heynckes, Hitzfeld oder Guardiola. "Das war sensationell, was die Mannschaft in den letzten Monaten gespielt hat", gab Flick das Lob nach dem Titelgewinn sofort an sein Team weiter, "ich kann nur den Hut vor der Mannschaft ziehen, die attraktiv gespielt und auch Kampfgeist gezeigt hat. Das war seit November zu spüren, dass die Trainer und das Team immer besser zusammenwachsen, das hat mir sehr gut gefallen".

Erstaunlich allemal, dass ein Hansi Flick inzwischen in einem Atemzug mit den Bayern-Heroen in Verbindung gebracht, vor allem immer wieder mit Alt-Meister Heynckes verglichen wird. So gesehen arbeitete Flick eigentlich viel zu lange nur in zweiter Reihe hinter Jogi Löw, oder hinterm Schreibtisch, wie als Sportdirektor beim DFB oder eben in Hoffenheim. Vielleicht aber lag`s auch daran, wie gesagt, dass das große Rampenlicht nicht das große Ding des eher zurückhaltenden Kurpfälzers ist.

Der lange Weg zum Cheftrainer des FC Bayern

Dabei bringt der zweifache Familienvater, der inzwischen auch stolzer Opa ist, soviel mit für den höchst anspruchsvollen Bayern-Job: Flick trägt das Bayern-Gen schon in sich, seit er 1985 als junger Mittelfeldspieler vom damaligen Oberligisten SV Sandhausen nach München wechselte und in fünf Jahren satte vier Mal den Meistertitel gewann. Das damalige Laufwunder Flick, auch als Spieler der Teamplayer, der einem Matthäus oder Rummenigge die Wege ebnete.

Später als Trainer nahm Flick (Jahrgangsbester in Köln) den ausgeruhten Weg über die Amateurliga in Bammental und danach bei der TSG Hoffenheim, die er in die Regionalliga führte. Flick gilt in der Szene als absoluter Taktik-Fachmann, profitierte viel vom Zusammenspiel mit Löw im Nationalteam, und sammelte dabei auch internationale Erfahrung. Der WM-Titel 2014 war die Krönung.

Dazu kommen Eigenschaften, die man nur selten lernen kann: Diese unglaubliche Sympathie und Empathie, die Hansi Flick in jedem Gespräch - auch mit Journalisten - ausstrahlt. Und auch die ihm eigene Bescheidenheit. Lautsprecher Flick? Niemals. Schließlich weiß er am allerbesten, "Dass sich die Dinge im Fußball schnell wieder ändern können".