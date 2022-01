Warum Hoffenheims Doppelpacker Ihlas Bebou nicht ganz zufrieden ist

Beim 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg hat Ihlas Bebou einen Doppelpack geschnürt - schon wieder. Trotzdem war der 27-Jährige nicht zu 100 Prozent zufrieden.

Ihlas Bebou gibt es anscheinend nur im Multipack. Siebenmal hat der Stürmer der TSG Hoffenheim in der laufenden Saison bereits getroffen - zweimal im Doppel- und einmal im Dreierpack. Seine zwei Tore beim 3:1 gegen den FC Augsburg drehten das Spiel zugunsten der Hoffenheimer und bescherten ihnen letztlich den Sieg.

Doch Bebou wollte mehr. Das war ihm in jeder Sekunde des Spiels anzusehen. Denn auch nach seinen beiden Treffer (38. Minute/44.) haderte er mit jeder vergeben Chance, fluchte und gestikulierte: "Als Stürmer will man natürlich so viele Tore wie möglich machen. Man muss einfach gierig sein", sagte er im Interview mit SWR Sport.

Bebou gilt in Hoffenheim als "Vorzeige-Profi"

"Das ist genau die richtige Einstellung für einen Stürmer", attestierte Bebous Teamkollege David Raum. "Ihlas ist ein Vorzeige-Profi. Er arbeitet wahnsinnig hart an sich. Das sieht man auch an seinem robusten Spiel." Bebous Arbeit hat sich ausgezahlt. Erst Mitte Dezember wurde sein Vertrag bis 2026 verlängert. "Ihlas hat sich bei uns in den vergangenen zweieinhalb Jahren zu einem der gefährlichsten und gefragtesten Stürmer der Bundesliga entwickelt", sagte Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen nach Bebous Vertragsverlängerung.

Der 27-Jährige ist nicht nur robust sondern auch pfeilschnell und technisch versiert. Das ermöglicht ihm, nicht nur im Zentrum zu spielen sondern auch häufig über die Flügel zu kommen. "Er ist sonst ein sehr ruhiger Typ, mit dem man über alles reden kann", sagte Raum im Interview mit SWR Sport. "Er ist ein super Teamkollege."

Bebou wurde im Rheinland zum Profi

Bebou ist in Aledjo Kadara im Norden Togos geboren und kam mit elf Jahren nach Deutschland. Von da an wuchs er im Rheinland auf und spielte für den Garather SV, VfB Hilden und Fortuna Düsseldorf in der Jugend. Die Fortunen machten Bebou 2013 auch zum Profi. Nach zwei Jahren in Hannover zog es ihn im Sommer 2017 in den Kraichgau.

Er kennt aber auch die Schattenseiten des Fußballs. 2013 brach er sich bei einem Zusammenprall in einem Testspiel den Schädel und verletzte sich dabei das Rückenmark. Für kurze Zeit war sein rechter Arm sogar gelähmt. Nach zwei Monaten konnte er jedoch ohne neurologische Schäden auf den Platz zurückkehren. Wenige Monate später musste er wegen eines Knorpel-Abrisses operiert werden und fehlte fast anderthalb Jahre.

Bebou ist in Hoffenheim endlich verletzungsfrei

Bei der TSG Hoffenheim verpasste Bebou den Start der laufenden Saison wegen einer Coronavirus-Infektion. Ansonsten blieb er von langwierigen Verletzungen verschont und hat sich Jahr für Jahr gesteigert. Vergangene Saison glänzte er mit neun Toren und acht Vorlagen. In der laufenden Saison ist er bereits bei sieben Treffern.

Doch Bebou will noch mehr. Er träumt von der Champions League. "Wir haben lange darauf hingearbeitet. Wir wissen, dass wir die Qualität. Das müssen wir einfach von Spiel zu Spiel zeigen", sagte er nach dem Sieg gegen Augsburg. Nun steht Hoffenheim auf Platz drei. "Die Tabelle siegt gut aus. Und das wollen wir beibehalten."