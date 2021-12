David Raum: Der Vollgas-Nationalspieler der TSG Hoffenheim

Er ist der Shooting-Star der Saison: Hoffenheims neuer Linksverteidiger David Raum kam aus der 2. Bundesliga und schaffte in kürzester Zeit den steilen Sprung bis in die A-Nationalmannschaft.

Es war fast auf den Tag genau vor einem Jahr. Am 22. Dezember 2020 scheiterte die TSG Hoffenheim im DFB-Pokal überraschend am damaligen Zweitligisten Greuther Fürth. 7:8 hieß es im Elfmeterschießen, und einer der Schützen bei den Franken war: David Raum. Der Fürther Linksverteidiger hatte schon vor seinem erfolgreichen Schuss vom Punkt 120 Minuten lang die linke Außenbahn eindrucksvoll beackert, war einer der besten Spieler auf dem Platz.

Wenige Wochen danach, am 13. Januar 2021, verkündeten die Hoffenheimer den Transfer eines neuen Linksverteidigers für die nächste Saison. Er hieß: David Raum. Die TSG hatte den dynamischen Zweitligaspieler schon lange vor dem herausragenden Pokalspiel auf dem Beobachtungszettel, sein Auftritt in der Sinsheimer Arena bestätigte nur das vorherige perfekte Scouting.

In 22 Tagen vom Bundesliga-Debütanten zum Nationalspieler

Jetzt, ein Jahr danach, kennt ganz Fußball-Deutschland diesen David Raum, den Linksverteidiger der deutschen Nationalmannschaft. Er ist der Bundesliga-Rookie der Vorrunde, vielleicht sogar der Shooting-Star. Denn der steile Aufstieg des 23-Jährigen klingt unglaublich. Zwischen dem ersten Bundesligaspiel von David Raum und seinem ersten Einsatz in der A-Nationalmannschaft lagen gerade einmal 22 Tage. Am 14. August hatte der Neue aus Fürth beim 4:0 in Augsburg in der Bundesliga sein Debüt für die TSG Hoffenheim gegeben. Am fünften September wurde der Linksverteidiger von Bundestrainer Hansi Flick in der WM-Qualifikation gegen Armenien eingewechselt.

So schnell wie David Raum war noch nicht einmal Franz Beckenbauer

22 Tage! Dieses Kunststück schaffte noch nicht einmal Deutschlands "Fußball-Kaiser". Franz Beckenbauer benötigte 1965 nach seinem ersten Bundesligaspiel immerhin 43 Tage bis zum Einstand im Nationalteam unter Helmut Schön. Und selbst heutige Weltklasse-Jungs wie Joshua Kimmich (8 Monate, 17 Tage), Thomas Müller (1 Jahr, 6 Monate, 18 Tage) oder Keeper Manuel Neuer (2 Jahre, 9 Monate, 14 Tage) brauchten eine deutlich längere Anlaufzeit als Bundesligaspieler für den ersten Auftritt im Deutschland-Trikot.

Raum-Trikots sind in Hoffenheim heiß begehrt

Das zeigt einmal mehr den steilen Karriere-Sprung von David Raum in diesem Jahr. "Er ist ein herzoffener und lustiger Mensch", sagt Philipp Hofmann, der Torjäger des Karlsruher SC, über seinen besten Fußball-Kumpel und auch Trauzeugen David Raum. Beide hatten sich vor einigen Jahren in Fürth kennen- und schätzen gelernt.

Und dieser sympathische Bursche ist längst einer der Publikumslieblinge im Team der TSG Hoffenheim. Bei den Heimspielen in der Sinsheimer Arena stehen immer wieder junge Fans in den vorderen Reihe mit selbstgebastelten Plakaten und der Aufschrift "David Raum - schenk mir Dein Trikot". Das blaue Hemd des Hoffenheimer Jung-Nationalspielers ist heiß begehrt.

Von SWR Sport darauf angesprochen, bekommt David Raum glänzende Augen: "Natürlich freut mich das, wenn ich das sehe", so der Linksverteidiger voller Freude, "ich hatte mal damit angefangen, Plakate gegen meine Trikots zu tauschen, das haben einige mitbekommen. Jetzt sind es immer mehr, die Plakate für das Trikot für mich basteln." Nun, so der 23-Jährige lachend, "muss ich schauen, dass ich es jedem Recht mache."

David Raum ist der Dauerläufer der TSG Hoffenheim

David ist sozusagen das neue "Raum-Wunder" im Kraichgau. Die linke Außenbahn gehört ihm. Seit Saisonbeginn liefert das Kraftpaket läuferische Bestwerte in Sachen Sprints und Geschwindigkeit. In der Regel spult der Dauerläufer zwischen 12 und 13 Kilometer pro Spiel ab, treibt mit seiner Wucht und Vehemenz das Hoffenheimer Spiel nach vorne. Kein Weg ist ihm zu weit, kein Zweikampf zuviel. Raum gibt immer alles: "Da bin ich nicht der Typ für, hier und da mal Kraft wegzulassen, ich haue alles raus. Bei mir gibt es kein Halbgas."

Ein phantastisches Fußballjahr für David Raum

David Raums Super-Jahr 2021: Erst der Bundesliga-Aufstieg mit seinem Heimatverein Fürth, danach der U21-Europameister-Titel, die Berufung in die Olympiaauswahl für Tokio, der Wechsel nach Hoffenheim, die Nominierung ins deutsche A-Team ("Ein Wahnsinns-Moment"), das famose Vorrunden-Ende in der Bundesliga auf Europa-League-Platz fünf - es ist ein spektakuläres Fußballjahr für den gebürtigen Nürnberger: "Ich schwebe momentan auf so einer Erfolgs- und Euphoriewelle. Ich will weiter an mir arbeiten und Gas geben und nicht nachzulassen. Dann wird man sehen, was noch weiter drin ist."

"Ich haue alles raus, bei mir gibt es kein Halbgas"

Die Nominierungen in die Nationalmannschaft haben Raum zusätzlich beflügelt, noch mehr an seinem Körper zu arbeiten: "Ich versuche, mich auch neben dem Platz fit zu halten, gehe viel in den Kraftraum. Die physischen Fähigkeiten hatte ich schon immer."

Sebastian Hoeneß: "David Raum hat das Herz am rechten Fleck"

Sein Vereinstrainer Sebastian Hoeneß ist sich sicher, dass sein Vorzeigeschüler keinesfalls die Bodenhaftung verliert: "Er geht super damit um. David Raum ist ein Junge, der auf dem Boden geblieben ist, mit einer super Einstellung. Ein ganz feiner Kerl mit dem Herz am rechten Fleck."

Hoeneß weiß aber auch, dass Leistungsschwankungen in dem Alter und mit gerade einmal 16 Bundesligaspielen völlig normal sind: "Man darf jetzt nicht Dinge von ihm erwarten, die er noch nicht erfüllen kann."

David Raum und der Hoffenheimer Höhenflug

David Raum ist mit seinem Input auch ein wichtiger Faktor für den momentanen Höhenflug der Hoffenheimer. Die TSG ist seit sechs Bundesligaspielen ungeschlagen, steht über die Weihnachtspause auf Europa-League-Platz fünf.

Und damit die wundersame Geschichte auch richtig rund wird, gelang dem Sprinter am 11. Dezember beim 2:1-Triumph in Freiburg auch noch sein erstes Bundesligator. Wahrlich ein traumhaftes Fußballjahr für unseren Hoffenheimer Spieler der Vorrunde: David Raum.