Hoffenheims Serie beendet: "Das wird uns nicht zurückwerfen"

Die Champions-League-Träume der Hoffenheimer haben einen Dämpfer erhalten. Bei Union Berlin darf sich ein ehemaliger TSG-Spieler als Matchwinner feiern lassen.

Ihrer Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga kann und will die TSG Hoffenheim nur kurz nachtrauern. Für die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß geht es nach dem 1:2 (1:1) beim 1. FC Union Berlin und der ersten Niederlage nach sieben Spielen in eine herausfordernde Woche. Am Mittwoch kommt der badische Rivale SC Freiburg zum DFB-Pokal-Achtelfinale und am Samstag ist Borussia Dortmund in der Bundesliga zu Gast.

David Raum: "Es ist brutal"

"Es ist brutal bitter und wir sind sehr enttäuscht", sagte Nationalspieler David Raum nach der Partie bei den Eisernen. "Schade, dass unsere Serie reißt, aber das wird uns nicht zurückwerfen. Heute ist es uns leider nicht gelungen, etwas Zählbares mitzunehmen. Das wollen wir am Mittwoch direkt ändern."

Ehemaliger Hoffenheimer Grischa Prömel ist der Matchwinner

Ausgerechnet ein ehemaliger Hoffenheimer sorgte für die Entscheidung vor 3000 Fans im Stadion An der Alten Försterei. Eine Woche nach seinem Premieren-Doppelpack zum 2:2 bei Bayer 04 Leverkusen avancierte Grischa Prömel zum Matchwinner, als er in der 73. Minute für die Entscheidung sorgte. Dadurch ist Union nun punktgleich (31) mit den Kraichgauern. "Ich habe gerade den richtigen Riecher. Ich mache gerade die Dinger weg", sagte der gebürtige Schwabe Prömel.

TSG-Trainer Hoeneß hat nicht viel auszusetzen an seinem Team

"Wir waren eigentlich das dominante Team, aber der letzte Pass hat leider gefehlt. Es war nicht viel verkehrt. Wir haben nicht viel zugelassen, aber Union war sehr kaltschnäuzig und hat die Tore im richtigen Moment erzielt", meinte Raum. "Wir müssen uns an die eigene Nase fassen", sagte Coach Hoeneß und pries die Leistung der Berliner: "Das ist einfach eine Mannschaft, die ihre Qualitäten hat, stabil zu bleiben. Keiner fährt so richtig gern hierher."

Der TSG-Trainer wollte nicht groß an seiner Mannschaft rummeckern. "Gegen Union zu spielen, heißt in erster Linie dieses abgenutzte Wort Mentalität zu zeigen", erklärte der 39-Jährige. "Basics auf den Platz zu bringen ist für uns eh ein wichtiges Thema. Und ich finde schon, dass wir das getan haben."

TV Tipp: Ihlas Bebou bei SWR Sport BW Hoffenheim-Stürmer Ihlas Bebou ist am Sonntag zu Gast bei SWR Sport BW. Die Sendung beginnt um 21:45 Uhr.

Serie von sieben Spielen ohne Niederlage ist gerissen

Hoffenheim liegt trotz der Pleite weiter in der Spitzengruppe. "Ich kann der Mannschaft nicht viel vorwerfen. Wir haben viel in der Unioner Hälfte gespielt und hatten viel Kontrolle. Aber wir haben einfach im letzten Drittel den Schuss Zielstrebigkeit vermissen lassen", sagte Hoeneß.

Ganz so schnell konnten seine Profis den Rückschlag dann aber doch nicht verdauen. "Verlieren fühlt sich nie gut an, aber nach einer Serie von fünf Siegen und zwei Unentschieden ist es besonders frustrierend", räumte US-Verteidiger Chris Richards ein.