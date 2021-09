Effiziente Mainzer erkämpfen sich drei Punkte in Hoffenheim

Mainz 05 hat sich einen verdienten Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim erkämpfte und glänzte dabei vor allem mit gnadenloser Effizienz.

Jonathan Burkardt (21.) und Marcus Ingvartsen (77.) haben die beiden Treffer zum verdienten Mainzer 2:0-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim erzielt. Die 8.427 Zuschauer (15.000 waren zugelassen) sahen am Samstagnachmittag (11.09.2021) von Beginn an starke Mainzer. Das Team von Trainer Bo Svensson hatte in der ersten Halbzeit zwar weniger Ballbesitz, war jedoch giftiger in den Zweikämpfen und hatte auch die gefährlicheren Aktionen. Die erste Chance, ein Freistoß von Jeremiah St. Juste von der Strafraumkante, konnte TSG-Torwart Oliver Baumann noch parieren (18.). Drei Minuten später war er bei Burkardts Schuss aus der Drehung jedoch machtlos.

Jacob Bruun Larsen hatte kurz darauf die Chance zum Ausgleich. Der 22-Jährige traf jedoch nur das Außennetz (21.). Anschließend verflachte die Partie, so ging es mit dem 0:1 in die Pause.

Hoffenheim zu ungenau

Nach der Pause kam Hoffenheim besser ins Spiel. Die erste Chance hatten trotzdem die Gäste aus Mainz. Doch der Schuss des sehr umtriebigen Leandro Barreiro kam zu zentral aufs Tor. In der Folge drückte die TSG auf den Ausgleich, Mainz verlegte sich mehr und mehr aufs Kontern. Die Kraichgauer schafften es jedoch nicht, sich klare Chancen zu erspielen; zu ungenau waren die Pässe ins letzte Drittel. Das rächte sich: Markus Ingvartsen nutzte einen Mainzer Konter zum 0:2 - die Entscheidung.

Mainz 05 hat mit nun neun Punkten aus vier Spielen einen Sahne-Start hingelegt und steht sogar auf einem Champions-League-Platz. Hoffenheim ist mit vier Punkten im Bundesliga-Mittelfeld. Kommenden Samstag (18.09., 15:30 Uhr) trifft Mainz auf den SC Freiburg. Hoffenheim muss zum Auswärtsspiel auf die Bielefelder Alm.