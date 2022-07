Breitenreiter und Hoffenheim: Vollstes Verständnis

per Mail teilen

André Breitenreiter geht in seine erste Saison als Cheftrainer der TSG Hoffenheim. Er will verstehen und verstanden werden. Dabei geht es nicht nur um Fußball.

Wer André Breitenreiter im Trainingslager in Kitzbühel zuhört, versteht schnell. Seine Ansagen sind klar und deutlich. Für jeden zu verstehen. Freundlich, aber bestimmt. "Ich versuche, einfach ein Trainer zu sein, wie ich ihn gerne als Spieler gehabt hätte", sagt der Neue. Klingt leicht, ist es aber nicht.

Mit gesunder Gesichtsfarbe stellt er sich vor die Kameras. Mit einem Schmunzeln bei jeder Antwort. Die Vorfreude ist ihm anzusehen. Dies scheint auch bei seinen Spielern anzukommen. "Viel Kommunikation" ist ihm wichtig. Der 48-Jährige will sich mit den Menschen hinter den Spielern beschäftigen, Interesse zeigen und das "auch abseits des Platzes"

Mal empathisch, mal kompromisslos

Breitenreiter will empathisch und verständnisvoll sein. Auf dem Platz soll es eine "klare Philosophie" geben, die der grundsätzlichen Ausrichtung des Clubs ähnelt. Auf dem Weg dahin kann Breitenreiter aber auch eine harte, konsequente Seite zeigen: "Da gibt es in gewissen Bereichen auch keine Kompromisse. Da fordere ich sehr viel ein." Von sich selbst und dem Team.

Über die Vergangenheit seines neuen Clubs will er nicht reden, seinen Vorgänger und dessen Arbeit nicht bewerten. Nur wer genau hinhört, merkt, dass Breitenreiter im Gespräch doch einmal etwas herausrutscht. "Die TSG ist ein Verein mit sehr großem Potential, was vielleicht in den vergangenen Jahren nicht immer abgerufen wurde." Gut verpackt, höflich formuliert und doch klar analysiert.

Breitenreiter: "Ich kann auch geben und belohnen"

Die Gegenwart heißt Trainingslager. Beobachter erkennen schnell: Es wird härter gearbeitet als bei Vorgänger Sebastian Hoeneß. Athletische Aspekte bekommen mehr Gewicht. Den Spieler gefällt es, obwohl diese Arbeit auch mit Schmerzen verbunden ist. "Wenn wir die Dinge gut umsetzen, so wie die Jungs das gerade tun, (...) dann kann ich auch geben und sie belohnen", gibt der Hoffenheim-Coach preis.

Wer Schweiz kann, kann auch Baden

Ein Prinzip, mit dem André Breitenreiter Erfolge gefeiert hat. Der Schweizer Meistertitel mit dem FC Zürich ist in der Bundesliga wahrgenommen worden. Jetzt von der Schweiz ins Badische. Er will verstehen und verstanden werden. An der Sprache soll es nicht scheitern. Breitenreiter schmunzelt wieder und lässt mit Blick auf sein neues Umfeld wissen: "Glaubt mir, Schweizerdeutsch ist eine Stufe schwieriger. Das hat auch funktioniert."