Die Reise von Grischa Prömel

Seine erfolgreichste Zeit hatte Grischa Prömel bei Union Berlin. 2017 wechselte er in die Hauptstadt und feierte dort den Aufstieg in die Bundesliga 2019 sowie zwei Qualifikationen für den Europapokal. In der vergangenen Saison erzielte er in 29 Spielen acht Tore.

IMAGO IMAGO / Nordphoto