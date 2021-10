Als das kleine Hoffenheim den großen Bayern einen "heißen Herbst" bereitete

Am Samstag (15:30 Uhr) spielt die TSG Hoffenheim in der Bundesliga beim Serienmeister Bayern München. Da werden Erinnerungen wach an die Vorrunde der Saison 2008/2009, als die Hoffenheimer als sensationeller Herbstmeister den Bayern ordentlich Angst einjagten.

Der Weltmeister kann sich noch ganz genau erinnern: "Es war ein kalter Abend im Dezember", weiß Bastian Schweinsteiger auch knapp 13 Jahre danach zu berichten, "es war das Top-Spiel der Bundesliga, wir standen unter Druck, und wir mussten es gewinnen", so der damalige Nationalspieler des FC Bayern. Auch Hoffenheims Ex- Torjäger Vedad Ibisevic hat die Szenerie dieses unvergessenen Duells noch genauestens vor Augen: "Es war einzigartig, ein sehr schöner Abend, trotz der Niederlage."

Mit Rangnick-Fußball als Aufsteiger an die Tabellenspitze

Rückblende, der 5. Dezember 2018 in München. Ein Freitagabend in der Bundesliga, ein Tag mit einer unglaublichen Konstellation an der Spitze. Der Sensations-Neuling TSG Hoffenheim reiste an jenem 16. Spieltag als Tabellenführer zum Tabellenzweiten FC Bayern München. Fußball-Deutschland staunte, das kleine Fußball-Dorf aus dem Kraichgau hatte bis dahin eine famose Vorrunde gespielt und unter seinem innovativen Trainer Ralf Rangnick mit schnellem Umschaltspiel und konsequentem Pressing-Fußball die arrivierten Bundesligaklubs vor schier unlösbare Probleme gestellt.

"Es war fast unbeschreiblich, wie im Märchen. Die Euphorie, die uns getragen hat, das war schon sagenhaft", erinnert sich auch der damalige Hoffenheimer Nationalverteidiger Andreas Beck an diese einmalige Zeit, als die TSG vor allem den erfolgsverwöhnten Bayern auf den Zahn fühlte und wahrlich einen ganz heißen Herbst bereitete. "Wir hatten nicht die Weltfußballer, aber im Kollektiv konnten wir auf dieses Leistungslevel kommen", so Beck in der Retrospektive.

Spannende Hoffenheimer heizen den Bayern ein

Es war ein hochspannendes Hoffenheimer Team. Eine blutjunge Mannschaft, in der jeder kicken und laufen konnte: Die Jung-Nationalspieler Beck, Tobias Weis oder Marvin Compper, der brasilianische Spielmacher Carlos Eduardo, die beiden Turbo-Sprinter Chinedu Obasi und Demba Ba im Angriff. Daneben der abgebrühte Torjäger Vedad Ibisevic. Und plötzlich standen die Kraichgauer an der Tabellenspitze. Noch vor den Bayern. Vor allem die Heimspiele im Ausweichquartier in Mannheim waren ein Erlebnis.

"Wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig."

Ganz Europa auf der Suche nach dem Hoffenheimer Erfolgsgeheimnis

Und dann kam eben dieser Showdown als Krönung der einzigartigen Vorrunde, diese Partie von München an jenem Freitagabend in der ausverkauften Arena. Mehrere Tausend TSG-Fans hatten mit unzähligen Reisebussen ihre Jungs an die Isar begleitet, ihre Gesänge hallten schon vor der Partie rund ums Stadion: "Hurra, hurra, das ganze Dorf ist da." Auch der Schreiber dieser Zeilen war in München als Reporter mit dabei und genoss die faszinierende Fußball-Atmosphäre in diesem Duell Groß gegen Klein unter Flutlicht.

Schon in den Tagen zuvor waren der Kraichgau und die Rhein-Neckar-Region Kopf gestanden. Unzählige Reporter, Zeitungsvertreter und Fernsehteams aus Deutschland und Europa waren durch Hoffenheim gestreift, immerfort auf der Suche nach dem Erfolgsgeheimnis des Dorfes.

Hoffenheim gefiel sich in der Rolle des Underdogs

Der kleine Container mit dem Presseraum neben der Geschäftsstelle platzte vor dem Bayern-Spiel aus allen Nähten: "Für uns war das ein pures Erlebnis", erinnert sich Andreas Beck immer wieder gerne und mit glänzenden Augen an jene phantastischen Fußball-Tage im Team des Underdogs, "das war eine Aufmerksamkeit, eine Anspannung und Aufregung, die man so in Hoffenheim nicht kannte. Auch für uns als junge Mannschaft war das neu."

Und dann noch diese provokante Aussage von Ralf Rangnick: "Wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen", so der Mann aus Backnang keck, "wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig." Kalle Rummenigge konterte mit einer Anspielung auf die Tradition von 1899 Hoffenheim: "Wo haben die sich die letzten 100 Jahre versteckt...?"

Andreas Beck: "Wir sollten auch die Weltstars attackieren"

Der Hoffenheimer Trainer hatte mit dem doppelten Aufstieg von der Regionalliga in die Bundesliga, und dort bis an die Spitze ganze Arbeit geleistet: "Ralf Rangnick verpasste uns damals einen unglaublichen Siegeswillen, jedem Spieler hat er eine DNA mit seiner Spiel-Idee gegeben", sagt Andreas Beck voller Hochachtung, "wir sollten auch die Weltstars der Bayern mutig attackieren, sind dort hingefahren und wollten gewinnen."

Ibisevic schockte die Bayern mit seinem 18. Treffer im 16. Spiel

Und mutig sind sie dann auch aufgetreten, die Hoffenheimer Himmelsstürmer an jenem 5. Dezember 2008, als die Partie in 168 Ländern live übertragen wurde. Torjäger Vedad Ibisevic brachte die TSG kurz nach der Pause sogar in Führung. Der 18. Treffer im 16. Bundesligaspiel für den kantigen Angreifer aus Bosnien-Herzegowina, eine sensationelle Quote: "Es war ein besonderer Moment für mich und die Jungs", hat der inzwischen 37-Jährige die erfolgreiche Aktion in der 49. Minute mit der Vorlage von Tobi Weis noch genau vor Augen, "ich hatte einen guten Lauf, das war das Produkt dieser ganzen Mannschaft".

Luca Toni und das "Bayern-Dusel-Tor"

Schade für Hoffenheim, dass im Verlauf der zweiten Hälfte die Kräfte nachließen, die Bayern nach dem 1:1 durch Philipp Lahm (60.) kurz vor Spielende durch Luca Tonis Kopfballtreffer sogar noch zum schmeichelhaften 2:1-Siegtreffer kamen. Der italienische Stürmerstar ließ als Jubler seinen berühmten Ohrschrauber folgen, draußen an der Linie hüpfte Bayern-Coach Jürgen Klinsmann wie das berühmte Zigaretten-Männchen durch die Gegend.

"Das war nicht verdient", sagt Vedad Ibisevic noch heute. Und auch Bastian Schweinsteiger, nach schwacher Leistung früh ausgewechselt, pflichtet ihm bei: "Wir haben mit Glück gewonnen", und mit einem kleinen Augenzwinkern: "Es war ein Bayern-Dusel-Tor".

Mit dem Kreuzbandriss von Torjäger Ibisevic endete die Euphorie

Die TSG Hoffenheim fuhr zwar als knapper Verlierer, aber "dennoch stolz nach Hause", erinnert sich Andreas Beck. Eine Woche später, nach dem 0:0 daheim in Mannheim gegen Schalke, war die TSG Hoffenheim dennoch überraschender Herbstmeister.

Schade nur, dass die Euphoriewelle nicht mehr lange anhielt. Im Winter-Trainingslager in Spanien verletzte sich Top-Torjäger Vedad Ibisevic am Kreuzband und fiel für Monate aus, Hoffenheim beendete die Saison nach dem Umzug in die neue Sinsheimer Arena und dürren Wochen als Tabellen-Siebter: "Die Mannschaft war nicht reif genug, um das bis zum Ende durchzuspielen", gibt Ibisevic heute unumwunden zu, "das lag nicht nur am Fehlen eines Spielers."

Meister wurden 2009 übrigens nicht die Bayern, die sich im April vom erfolglosen Jürgen Klinsmann trennten, sondern der VfL Wolfsburg. Die "Wölfe" hatten unter Felix Magath in der Rückrunde einen ähnlich famosen Lauf wie die Hoffenheimer in der Vorrunde. Nicht nur für Vedad Ibisevic "ein verdienter Meister."