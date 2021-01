Die TSG Hoffenheim ist bekannt für ihre Nachwuchsförderung. Mit dem Österreicher Christoph Baumgartner spielt sich jetzt das nächste große Talent in den Vordergrund.

Die Aktion war vom Feinsten. Ein kurzer Blick nach hinten, die Hacke ausgefahren und damit den Ball aus kurzer Distanz über die Bremer Torlinie bugsiert. "Das war meine einzige Chance, so das Tor zu machen", beschreibt Christoph Baumgartner gegenüber SWR Sport die sehenswerte Aktion zum 2:0 beim Hoffenheimer 3:0-Auswärtssieg am Sonntag in Bremen, "ich habe den Ball mit dem Rücken zum Tor mit der Hacke in den Boden reingedrückt, damit er leicht angechipt wird. Zum Glück hat das geklappt. Dass er reingeht, ist natürlich überragend". Sein zweiter Treffer im 13. Bundesligaspiel, ein tolles Tor - ein "Fersler", wie die Österreicher sagen.

Alfred Schreuder: "Baumgartner ist ein großes Talent"

Das kleine Tor-Kunststück an der Weser beschreibt das Fußball-Talent Christoph Baumgartner in idealer Weise: Der 20-jährige Österreicher ist ein Spieler mit einem Schuss Frechheit, mit Witz und Raffinesse. Dazu beweglich, schnell und laufstark, vor allem im Pressing, damit erobert er viele Bälle. Im Paket also ein außergewöhnliches Talent mit großer Bundesliga-Perspektive. "In der einen oder anderen Situation versuche ich schon das Besondere, und damit das Spiel zu entscheiden. Diesmal ist mir das gelungen. Aber wichtig ist auch das einfache Spiel", nennt Christoph Baumgartner die Merkmale seines Spiels. Auch Trainer Alfred ist voll des Lobs, was die Perspektive von Baumgartner angeht: "Er entwickelt sich sehr gut, ein großes Talent. Das ist ja auch die Philosophie von Hoffenheim, den jungen Spielern die Chance zu geben".

2017 kam "Baumi" aus St.Pölten in den Kraichgau

Im Sommer 2017 war Christoph Baumgartner aus der Fußball-Akademie St.Pölten in den Kraichgau gewechselt. Von der U15 bis zur U21 hat der Mittelfeldspieler inzwischen alle Junioren-Nationalteams Österreichs durchlaufen. Auch von anderen Klubs heiß umworben, hatte sich "Baumi", wie er genannt wird, für den vielgerühmten Nachwuchsbereich der TSG Hoffenheim entschieden. Ein richtiger Schritt. Nach dem Bundesligadebüt im Mai 2019, kam Baumgartner in den letzten Wochen so richtig in Fahrt, stand bereits zum Rückrundenstart gegen Frankfurt in der Startelf und bestätigte seine Leistungssteigerung auch in Bremen. Nach Süle, Amiri, Geiger, und wie sie alle heißen, wieder einer, der bei 1899 aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung in die Bundesliga geschafft hat.

"Wenn du Einsätze bekommst, steigert sich das Selbstvertrauen, und mit Selbstvertrauen spielst du auch leichter", weiß Christoph Baumgartner, warum es derzeit so gut für ihn läuft. "Ich habe letzte Saison schon ansatzweise gezeigt, dass ich auf dem Niveau spielen kann. Diese Saison bekomme ich immer mehr die Chance, gebe im Training immer hundert Prozent. Ich hoffe, dass es so weitergeht".

Gleich drei Österreicher in der Hoffenheimer Startelf

Kurios: Christoph Baumgartner ist neben Florian Grillitsch und Stefan Posch einer von gleich drei Österreichern in der aktuellen Startelf der Hoffenheimer. "In der Kabine ist es natürlich schon cool, weil wir doch ein bissel eine andere Sprache sprechen", lacht der in Horn in Niederösterreich geborene Baumgartner, "auf dem Platz aber sind alle gleich". Eng verbunden ist Baumgartner vor allem mit Florian Grillitsch, beide kannten sich bereits aus St.Pölten: "Ich freue mich riesig für ihn", sagt Grillitsch im Interview mit SWR Sport über den jungen Landsmann, "im vergangenen halben Jahr hat er sich sehr gut entwickelt, der Baumi hat noch eine rosige Zukunft vor sich". Es muss ja nicht immer mit dem "Ferserl" sein.