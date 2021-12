Hoffenheimer Höhenflug mit Vorbild Oliver Baumann

per Mail teilen

Oliver Baumann ist bei der TSG Hoffenheim mehr als nur die Nummer eins. Der Torhüter hat gezeigt, warum er so wichtig für das Team ist. Vor dem Spiel gegen Mönchengladbach gibt es deshalb ein Sonderlob.

Es gibt Spieler, die sind mehr als nur Profis - sie sind der Rückhalt eines Teams, das Gesicht der Mannschaft oder kurz gesagt: unverzichtbar. Für die TSG Hoffenheim ist das Oliver Baumann. Der Keeper war einer der Spieler der vergangenen Wochen. Mit starker Leistung etwa gegen Freiburg, als er den Elfmeter von Vincenzo Grifo hielt, oder zuletzt beim 2:2 gegen Leverkusen. "Er hält auf hohem Niveau", attestiert vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15:30 Uhr) auch Trainer Sebastian Hoeneß.

Dem aber ist das noch nicht genug Lob für seinen Schlussmann. "Seit ich da bin ist er möglicherweise der konstanteste Spieler", so Hoeneß. "Und das brauchen wir auch, um gegen solche Teams wie Leverkusen zu bestehen." Der aktuelle Höhenflug der Hoffenheimer ist also auch der Erfolg der Konstante zwischen den Pfosten.

Vertrag von Oliver Baumann verlängert

Auch deshalb will und wird die TSG Baumann halten. Seinen Vertrag hat er bereits in der vergangenen Woche bis 2024 verlängert. Baumann aber ist im Teamgefüge mehr als die Nummer eins. "Er ist einfach auch ein Vollprofi. Er ist extrem ehrgeizig, ambitioniert und das trägt er auch fein in die Mannschaft. Da ist er auch Vorbild", verrät Hoeneß.

Vielleicht ja auch für Ihlas Bebou - in Sachen Vertragsverlängerung auf jeden Fall. Denn auch Bebou hat einen neuen Vertrag im Kraichgau unterschrieben und vorzeitig bis 2026 verlängert. Das gab der Club am Freitag bekannt. Bebou war im Sommer 2019 von Hannover 96 zur TSG gewechselt, in dieser Spielzeit ist er mit fünf Treffern bester Hoffenheimer Torjäger.

Sebastian Hoeneß: "Froh, dass er da ist"

"Er ist neben seinen fußballerischen Qualitäten auch ein ganz feiner Kerl", betonte Hoeneß. Das Label "feiner Kerl" hat er auch mit Baumann gemeinsam. Für den Coach ist der Torhüter "wichtiger Ansprechpartner" und auch deshalb ist er froh, dass Baumann ein Teil der aktuellen Erfolgstruppe ist. "Und dass er noch ein bisschen da sein wird, weil er verlängert hat", so Hoeneß. Vielleicht ist Baumann ja schon am Samstag für die TSG wieder mehr als nur ihr Schlussmann.