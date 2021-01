per Mail teilen

Pavel Kaderabek steht nach einer hartnäckigen Wadenverletzung, die ihn fast vier Monate ausbremste, vor seinem Comeback. Es war die erste langwierige Verletzung des Außenverteidigers, der seit mehr als fünf Jahren zum Stammpersonal der TSG Hoffenheim gehört.

Pavel Kaderabek hat mit der TSG Hoffenheim schon eine Menge erlebt. In seiner Debüt-Saison spielte er noch gegen den Abstieg, drei Jahre später dann plötzlich in der Champions League. Von Beginn an war der tschechische Nationalspieler als rechter Außenverteidiger gesetzt und wuchs stets mit seinen Aufgaben. Insgesamt bringt es Kaderabek auf 160 Pflichtspiele für die TSG, dabei gelangen ihm elf Tore und 20 Vorlagen.

Erstmals mit längerer Ausfallzeit

Verlassen konnte sich der Tscheche in all den Jahren stets auf seinen robusten Körper. Nun fiel er zum ersten Mal in seiner Karriere für längere Zeit aus.

Coach Sebastian Hoeneß freut sich auf Rückkehr

"Die letzten vier Monate waren sicher keine einfachen für ihn", sagt Trainer Sebastian Hoeneß. Gegen den 1. FC Köln (24.01., 18 Uhr) wird Kaderabek aller Voraussicht nach sein Comeback geben. "Er ist sehr positiv und macht körperlich einen sehr guten Eindruck. Er bringt eine Komponente rein, die uns gut tut. Eine gewisse Zweikampfhärte, er ist auch laut", so Hoeneß.

Wie wichtig Kaderabek im Mannschaftsgefüge der TSG ist, zeigte sein Fehlen recht deutlich auf. Keiner seiner Vertreter auf der Rechtsverteidigerposition - Hoeneß versuchte es unter anderem mit Sebastian Rudy, Stefan Posch, Kevin Akpoguma und zuletzt mit Mijat Gacinovic - konnte den 28-jährigen Tschechen adäquat ersetzen.

Das ist wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass Kaderabek im Gegensatz zu den genannten ein ausgewiesener Außenbahn-Experte ist. Zu seinen Stärken gehört ein gutes Stellungsspiel, eine resolute Zweikampfführung und ein unbändiger Einsatzwillen. Kaderabek rennt, grätscht und kämpft bis zur letzten Minute. Immer wieder schaltet er sich offensiv ein, mit tiefen Läufen und vielen Sprints, kurzum: Kaderabek ist ein echter Dampfmacher. In der vergangenen Saison glänzte er mit zehn Torbeteiligungen (drei Tore, sieben Assists). Ein Top-Wert für einen Außenverteidiger.