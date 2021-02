Europa League: Hoffenheims Hinspiel gegen Molde in Villarreal

Das Europa-League-Hinspiel der TSG Hoffenheim gegen Molde FK findet wegen der norwegischen Corona-Regelungen in Spanien statt. Die Begegnung in der Runde der letzten 32 wird aufgrund von Norwegens geschlossenen Grenzen und Quarantänebestimmungen am 18. Februar um 21 Uhr Ortszeit im Stadion des FC Villareal ausgetragen.