Sportlich ist das Remis der TSG Hoffenheim bei Arminia Bielefeld quasi bedeutungslos. Doch Andrej Kramaric verewigt sich in den Annalen des Vereins. Was bedeutet das für die Zukunft des Top-Stürmers?

Anfang Mai veröffentlichte die TSG Hoffenheim ein Video von Andrej Kramaric. Der kroatische Angreifer schlendert dabei durch die nahe gelegene Stadt Heidelberg, die als "ein Stückchen Heimat" und "sein zweites Zuhause" bezeichnet wird. Der Kroate ist seit 2016 bei den Kraichgauern und gibt sich in dem Video alle Mühe, seine Zuneigung zum Verein und der Region zu zeigen. Alleine: Was ist das wert?

Bestmarke von Vedad Ibisevic übertroffen

Beim 1:1 bei Arminia Bielefeld erzielte Kramaric sein 19. Saisontor und stellte damit einen Vereinsrekord auf. Der WM-Zweite von 2018 hat die bisherige Bestmarke von Vedad Ibisevic in gerade einmal 27 Saisonspielen übertroffen und dürfte im Sommer einer der begehrteren Angreifer auf dem Transfermarkt sein. Im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF ließ Kramaric einen Verbleib in Hoffenheim offen, so oder so ähnlich klingt es von seiner Seite schon seit Wochen.

Was passiert nach der EM?

Der TSG um Cheftrainer Sebastian Hoeneß und Sportchef Alexander Rosen könnten im Kampf um ihr Aushängeschild die Argumente fehlen. Hoffenheim hat das internationale Geschäft trotz des treffsicheren Stürmers verpasst, dazu könnte Kramaric seinen ohnehin schon hohen Wert bei der EM ab 11. Juni noch einmal steigern. Schon im Sommer 2020 war Kramaric mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht worden, diesmal dürften auch internationale Klubs aus England oder Spanien noch offensiver ihr Interesse hinterlegen.

Coach Hoeneß bleibt optimistisch

"Ich bin Optimist. Ich glaube daran, dass er auch nächste Saison noch für uns spielt", hatte Hoeneß jüngst gesagt, auch Rosen will um einen Verbleib kämpfen. Wie wichtig der bewegliche und technisch starke Angreifer für die TSG ist, war auch auf der Bielefelder Alm wieder zu sehen. Beim Remis hatte Kramaric früh die Führung erzielt und damit für einen Punktgewinn der Kraichgauer gesorgt.

"Ich freue mich natürlich über meinen Hoffenheimer Tor-Rekord. Das bedeutet mir sehr viel", sagte Kramaric. Andreas Voglsammer gelang für die abstiegsbedrohte Arminia später der Ausgleich. In der Tabelle sind für die TSG - zumindest nach oben - keine weiteren Sprünge drin. Hoffenheim belegt mit 40 Punkten Rang elf und wird das angepeilte Ziel Europa nach einem turbulenten Jahr mit vielen Corona-Fällen und acht internationalen Spielen verpassen.

Hoeneß war mit dem vorletzten Saisonspiel nicht unzufrieden. "Wir haben gezeigt, dass wir nichts verschenken. Bielefeld hat es uns heute sehr schwer gemacht", sagte der Chefcoach. Im Gegensatz zu Kramaric ist die Zukunft des Trainers bereits geklärt: Er soll trotz einiger sportlicher Probleme in seiner Debütsaison bleiben.