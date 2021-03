Die TSG Hoffenheim hat am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg mit 2:1 (2:1) gewonnen und dem Wolfsburger Torhüter Casteels die ersten Liga-Gegentore nach über elf Stunden beschert.

Es war für Wolfsburg Keeper Koen Casteels das erste Gegentor nach 673 Minuten in der Fußball-Bundesliga, als Hoffenheims Christoph Baumgartner (8.) die Gäste früh im Spiel in Führung brachte. Nach dem Ausgleich durch Hoffenheim-Schreck Wout Weghorst (23.) gelang Andrej Kramaric (41.) noch vor der Pause die erneute Führung. Sekunden vor dem Ende kassierte Wolfsburgs Paulo Otavio wegen einer Notbremse noch die Rote Karte.

Alle Tore in der ersten Halbzeit

Spektakulär schloss Baumgartner per Volleyschuss nach Brustannahme ab. Der Ball schlug unhaltbar unter die Latte ein - ausgerechnet bei seinem Ex-Club ein Gegentreffer für Casteels. Aufgeschreckt wirkte Wolfsburg dadurch nicht, aufgeregt auch nicht. Zunächst machte Hoffenheim weiter das Spiel. Die Hoeneß-Mannschaft, in der in Kevin Vogt wegen Adduktorenproblemen kurzfristig ein weiterer Spieler fehlte, kombinierte gefällig. Vor allem Baumgartner, dessen Vertrag unter der Woche bis Ende Juni 2025 verlängert worden war, trieb das TSG-Spiel an.

Jedoch war auf Wolfsburger Seite Wout Weghorst zur Stelle: Nach einem Pass aus der eigenen Hälfte von Xaver Schlager lief der 28-jährige Niederländer mit dem Ball aufs TSG-Tor zu und schob unbedrängt und souverän an Keeper Oliver Baumann vorbei ins Tor. Weghorsts siebtes Liga-Tor gegen die TSG, sein 15. in dieser Saison. Trotz der nun stärkeren Phase der Wolfsburger gingen die Hoffenheimer aber noch vor der Pause erneut in Führung. Kramaric ließ sich aus kurzer Distanz nach einer Hereingabe nicht lange bitten - und schon wieder war Casteels geschlagen.

Wolfsburg in zweiter Hälfte besser

So wollte Wolfsburg partout nicht heimreisen. Die Mannschaft - nun auch mit Admir Mehmedi - drehte nach dem Seitenwechsel auf, erhöhte den Druck, hatte deutlich mehr Ballbesitz. Ein Kopfball von Weghorst streifte die Latte (61.) bei der besten Ausgleichschance. Hoffenheim ließ sich immer weiter in die eigene Hälfte drängen. Nach einem Klasse-Angriff initiiert von Baumgartner bot sich dann jedoch die große Möglichkeit für die Hausherren. Einen Freistoß aus 16 Metern schoss Kramaric aber deutlich am Tor vorbei (67.). Wolfsburg stemmte sich bis zum Ende vergeblich gegen die dritte Niederlage in dieser Saison nach den punktlosen Spielen gegen den FC Bayern München und Borussia Dortmund.

Zum ersten Mal unter Coach Sebastian Hoeneß ist die TSG vier Spiele in Serie unbesiegt. Die Wolfsburger verpassten es, auch im zehnten Spiel nacheinander ungeschlagen den Platz zu verlassen und Rang drei in der Tabelle zu festigen.

TSG-Sportchef Rosen: Keine Bobic-Nachfolge

Vor dem Spiel beendete TSG-Sportchef Alexander Rosen Spekulationen darüber, dass er der mögliche Nachfolger von Fredi Bobic in Frankfurt werden würde. Im exklusiven Interview mit SWR Sport sagte er: "Ich bin jetzt im achten Jahr hier bei der TSG in dieser Position, ich fühle hier eine große Verbundenheit zum Club, zu unserer Mannschaft auch in diesen anspruchsvollen Zeiten. Und ich fühle mich privat mit meiner Familie in dieser Region sehr wohl. Das heißt, ich stehe nicht vor dem Absprung".