Die TSG Hoffenheim trifft am Samstag auf das beste Rückrundenteam der Fußball-Bundesliga, den VfL Wolfsburg. TSG-Trainer Sebastian Hoeneß nimmt die Außenseiterrolle gelassen.

"Es ist wichtig, was wir draus machen", sagte Hoeneß vor dem Heimspiel. "Es muss uns eher anspornen, dass wir die sind, die ihnen in der Liga einen hinten reinhauen und ihnen die erste Rückrundenniederlage zufügen." Von den zahlreichen Langzeitverletzten könnte einzig Angreifer Ishak Belfodil am Samstag in den Kader zurückkehren. Er wird aber wohl maximal als Joker helfen können, um die Wolfsburger Serie ohne Gegentor von bislang 666 Minuten zu beenden.

"Sie sind individuell sehr gut besetzt, haben Rhythmus und sind eingespielt." TSG-Trainer Hoeneß über die Mannschaft des VfL Wolfsburg

Es gehe darum, den Gegner vom eigenen Tor wegzuhalten und gleichzeitig die eigenen "Waffen" ins Spiel zu bringen, sagte der gebürtige Münchner weiter: "Wenn wir in unserer Anlage mit Ball klar sind, Bälle erobern, Intensität auf den Platz bringen und im richtigen Moment die Kette überspielen, dann können wir uns schon Chancen erarbeiten. Entscheidend wird sein, im richtigen Moment zuzuschlagen."

Hoeneß zu Länderspielreisen: Kein generelles Verbot

Anders als Meistertrainer Jürgen Klopp für den FC Liverpool kann sich Sebastian Hoeneß derzeit kein generelles Verbot von Länderspielreisen für die Profis des Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim vorstellen. "Wir müssen in Deutschland schauen, wie die Bestimmungen sind", sagte der Coach des Tabellenelften. "Natürlich darf es nicht sein, dass die Vereine extreme Nachteile haben, wenn Spieler auf Länderspielreise waren. Wir sind da in engem Austausch mit den entsprechenden Behörden."

Im Team der Hoffenheimer hatte es nach den Länderspielperioden im Herbst des Vorjahres mehrere Corona-Fälle gegeben. Klopp hatte am Mittwoch erklärt, er wolle den internationalen Stars des FC Liverpool die Teilnahme an den kommenden Länderspielen verweigern, sofern die Profis danach in Quarantäne müssten. "Ich kann seine Gedanken, die er geäußert hat, sehr gut nachvollziehen", sagte Hoeneß dazu. "Aber ich glaube, dass auch Jürgen Klopp nicht allein entscheiden kann, dass die Spieler nicht abgestellt werden."