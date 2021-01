Der FC Bayern München spielt am Donnerstag (24.9.) das Finale des Supercup im Corona-Risikogebiet Budapest. Drei Tage später kommen die Münchener zum Bundesliga-Spiel nach Sinsheim. Für die TSG reist damit auch ein Corona-Restrisiko an.

"Wir vertrauen darauf, dass die Mannschaften unter Einhaltung der Hygiene-Empfehlungen abgeschottet reisen, spielen und zurückkehren. Ein Restrisiko verbleibt aber definitiv", sagte TSG-Geschäftsführer Frank Briel am Montag.

Einzige Chance: Disziplin

Die Europäische Fußball-Union UEFA hält bislang an ihren Plänen fest, das Finale zwischen den Bayern und dem FC Sevilla am Donnerstag (21 Uhr) in der Puskás Arena vor Zuschauern zu spielen. Die Stadionkapazität von 67.000 Zuschauern soll bis zu 30 Prozent ausgelastet werden. Rund 2.100 Fußballfans wollen den FC Bayern München nach Angaben vom Sonntag nach Budapest begleiten. Der Triplesieger reist nicht direkt aus Ungarn Richtung Sinsheim, sondern erstmal zurück nach München. Das Restrisiko, so Briel, gelte "natürlich auch für alle anderen Spiele. Es gilt die Konzepte bestmöglich und mit aller Disziplin umzusetzen, das ist die einzige Chance", betonte er.

Schärfere Quarantäneregeln für Fans?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat wegen der Sorge um das europäische Supercup-Finale des FC Bayern gegen den FC Sevilla eine schärfere Quarantäneregel für Fußballfans angekündigt. "Da ist ein hohes Infektionsgeschehen und wir müssen sehr, sehr aufpassen, dass wir da nicht sozusagen eine zusätzliche Gefahr, ein Fußball-Ischgl, riskieren", sagte Söder am Montag. Ungarn sei zu Recht als Hochrisikogebiet eingestuft, sagte Söder. In Budapest liege die Zahl der Corona-Neuinfektionen in sieben Tagen stabil bei einem Wert von 100. Söder will am Dienstag dem Kabinett vorschlagen, Besucher von Sport- und anderen Kulturveranstaltungen von einer Ausnahmeregelung in der Einreise-Quarantäneverordnung auszunehmen. Normale Geschäftsreisende, die sich weniger als 48 Stunden in einem Risikogebiet im Ausland aufhielten, müssen nicht in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne.