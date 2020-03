Vor dem Geisterspiel gegen Hertha BSC (Samstag, 15:30 Uhr) hat die TSG Hoffenheim die eigenen Fans zur Vernunft gerufen.

Bitte wegbleiben! Nur zwei Wochen nach dem Skandalspiel mit Beleidigungen von Bayern-Fans gegen Mäzen Dietmar Hopp haben sie bei der TSG Hoffenheim nun ganz andere Sorgen. Das wegen des Coronavirus vor Geisterkulisse ausgetragene Bundesliga-Spiel gegen Hertha BSC scheint gänzlich zur Nebensache zu werden, auch für die Klub-Verantwortlichen um die Geschäftsführer Peter Görlich und Frank Briel.

Dauer 0:29 min Dr. Peter Görlich: Appell an die Zuschauer Dr. Peter Görlich, Geschäftsführung TSG Hoffenheim, mit dem Appell an die Zuschauer vom Stadion fern zu bleiben.

Appell an die Fans

"Wir appellieren an die Fans: Kommt bitte nicht zum Stadion. Das ist nicht im Sinne der Sache", sagte Görlich und spielte damit auf die Menschenansammlungen an, die es bei den Partien Gladbach gegen Köln (Bundesliga) und Paris gegen Dortmund (Champions League) außerhalb der Stadien gegeben hatte. "Wir appellieren explizit an die Verantwortung aller Beteiligten", fügte sein Kollege Briel an.

Nicht nur die Zuschauer dürfen gegen Berlin nicht ins Stadion, sondern auch einige Medienvertreter. Neben den TV-Rechteinhabern sollen am 26. Spieltag in Sinsheim nur die Nachrichtenagenturen zugelassen werden.

"Wir entscheiden von Tag zu Tag neu und werden sehen, wie diese Situation sich weiter entwickelt", sagte Görlich. Angesichts der Absagewelle, die den weltweiten Sport wegen des Coronavirus in den vergangenen Tagen erfasst hat, ist vollkommen offen, ob es nach dem Hertha-Spiel überhaupt noch weitere Heimspiele in dieser Saison gibt.

Dauer 0:59 min Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder zum Spiel gegen Hertha BSC Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder zum Spiel gegen Hertha BSC

Trainer Alfred Schreuder antwortete auf die Frage, ob die neue Situation ohne Zuschauer auch Vorteile bringe, knapp: "Ich glaube, in dieser Situation dürfen wir nicht über Vorteile reden."

Programm-Tipp SWR-1-Stadion wird am Samstag über die Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga von 14 bis 18 Uhr berichten.

Wunsch von Görlich

Vor zwei Wochen war das sportliche Geschehen auf dem Rasen beim 0:6 gegen die Münchner schon überschattet worden, als Gäste-Fans Mäzen Hopp beleidigten. Dass andere Themen den Sport überstrahlen, dürfte nun angesichts der Pandemie zum Normalzustand in der ganzen Liga werden. Auf die Frage, was das Idealszenario für den Rest der Saison wäre, antwortete Görlich mit einem frommen Wunsch: "Infektionskette unterbrochen, keine weiteren Infizierten. Das wäre das Ideale."