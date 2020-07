per Mail teilen

Nach der Trennung von Alfred Schreuder sucht die TSG Hoffenheim weiterhin einen neuen Cheftrainer für die kommende Saison. Ein Kandidat soll laut übereinstimmenden Medienberichten Sebastian Hoeneß vom FC Bayern München II sein. Nun hat sich FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß zu den Perspektiven seines Neffen geäußert.

Uli Hoeneß will sich bei der Personalie Sebastian Hoeneß nicht einmischen. Er habe Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic mitgeteilt, "dass ich mich als befangen betrachte", sagte Uli Hoeneß im Bayerischen Rundfunk.

Uli Hoeneß: "Noch nichts entschieden"

Er könne aber "so oder so" mit allen Entscheidungen leben, sagte Uli Hoeneß weiter. Sebastian Hoeneß, Neffe von Uli und Sohn von Dieter, ist bei der TSG Hoffenheim als Trainer im Gespräch. Der 38-Jährige hat mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern überraschend den Meistertitel der 3. Liga geholt. Es sei aber, so Uli Hoeneß weiter, "noch nichts entschieden".

Klar scheint, dass der Fußball, den Sebastian Hoeneß spielen lässt, zu Hoffenheim passen würde: Offensiv, agieren statt reagieren und auf Talente setzen. 76 Tore erzielten die Münchner in der abgelaufenen Drittligasaison, der Bestwert der Liga. Sebastian Hoeneß hat zudem sogar eine Hoffenheimer Vergangenheit als Spieler: In der Saison 2006/2007 bestritt er mehrere Pflichtspiele für die TSG - drei für die Regionalligamannschaft, fünf mit der Oberliga-Reserve.

Auch Interesse an Löw?

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll die TSG aber auch Interesse an Zsolt Löw haben. Der 41-Jährige, der einst in Hoffenheim spielte, ist derzeit Co-Trainer von Thomas Tuchel beim französischen Topclub Paris Saint-Germain. Zuvor arbeitete der Ungar bei RB Leipzig unter Ralph Hasenhüttl und bei Red Bull Salzburg unter Adi Hütter, der mittlerweile Eintracht Frankfurt trainiert.