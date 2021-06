Die TSG 1899 Hoffenheim darf ihren Start in die Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga vor Zuschauern absolvieren.

Maximal 1.500 Fans dürfen den Trainingsauftakt am kommenden Sonntag um 15 Uhr in Zuzenhausen live verfolgen. "Wir freuen uns unheimlich, nach fast eineinhalb Jahren bei einem Training wieder unsere Fans begrüßen zu dürfen", sagte Trainer Sebastian Hoeneß.

So startet die TSG Hoffenheim 14./15.08.2021 FC Augsburg (a) 20.-22.08.2021 Union Berlin (H) 27.-29.08.2021 Borussia Dortmund (a) 11./12.09.2021 Mainz 05 (H)

Keine Autogramme oder Selfies

Nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden gilt auf dem gesamten Gelände des Trainingszentrums jedoch weiterhin Maskenpflicht. Zudem werde es keine Selfies mit und Autogramme von den Spielern geben, teilte der Verein am Montag mit. Besucher müssten dazu einen ausgefüllten Erhebungsbogen mitbringen, hieß es in der Vereinsmeldung.

Sebastian Rudy verpflichtet

Außerdem teilte die TSG am Montag mit, dass sie Sebastian Rudy verpflichtet haben. Der 31 Jahre alte Rekordspieler des Vereins unterschrieb am Montag einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2023. Rudy spielte bereits von 2010 bis 2017 für die TSG und wurde später zweimal vom FC Schalke 04 an die Kraichgauer verliehen. Nicht für die TSG spielen wird in der kommenden Saison Ilay Elmkies. Der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zum österreichischen Erstligisten Admira Wacker Mödling.