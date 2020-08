per Mail teilen

Zu Beginn der Woche erst wurde Sebastian Hoeneß als neuer Trainer der

TSG Hoffenheim offiziell vorgestellt. Nun fand der Trainingsauftakt mit dem 38-jährigen Coach statt. Ein weiterer Neuzugang war auch dabei.

Sonnenschein, hochsommerliche 28 Grad im Kraichgau, 28 Spieler, und mittendrin Sebastian Hoeneß, der neue Coach, der Bundesliga-Debütant auf der Hoffenheimer Trainerbank. "Endlich geht’s auf den Platz", freute sich Hoeneß über die ersten Schritte auf dem saftig grünen Rasen von Zuzenhausen.

Es warten schweißtreibenden Einheiten

Es gibt viel zu tun. "Nach fünf Wochen Urlaub geht’s erstmal an die Fitness", geht Hoeneß von schweißtreibenden Einheiten aus, "danach an den Spielstil".

Bei seinem ersten Trainingsauftritt wurde der neue Mann mit dem berühmten Namen von genau einem halben Dutzend Fernsehkameras und gut 20 Journalisten beobachtet. Ein zuletzt selten gesehener Medienauflauf bei der TSG. Für den bisherigen Jugend- und Drittliga-Coach Hoeneß ist dieses öffentliche Interesse eher Neuland. "Darauf habe ich mich nicht vorbereitet", so der 38-Jährige im Presse-Talk, "ich will einfach so sein, wie ich bin".

Erster Eindruck: Locker und sympathisch.

Viel Spaß bei den ersten Trainingsspielchen hatte auch ein anderer Neuer: Mijat Gacinovic, erst am Dienstag im Tausch mit dem Schweizer Steven Zuber vom Liga-Konkurrenten Eintracht Frankfurt verpflichtet, ist er - Stand jetzt - die einzige Neuverpflichtung. Der 25-jährige serbische Nationalspieler erweitert die personellen Möglichkeiten von Coach Hoeneß im offensiven Mittelfeld. "Er kann eine Verstärkung für uns sein", so der TSG-Trainer gegenüber SWR Sport über den sprintstarken Neu-Hoffenheimer. Dieser sei "fußballerisch stark und gut im Pressing“.

Mit dabei waren am Mittwoch Nachmittag auch zwei ‚alte Neue‘, über deren Zukunftsperspektiven im Kraichgau man gespannt sein darf. Zum einen Kevin Vogt. Der Ex-Kapitän hatte sich Ende letzten Jahres mit dem Hoeneß-Vorgänger Alfred Schreuder überworfen und war bis Saisonende nach Bremen ausgeliehen. Jetzt ist Vogt zurück in Hoffenheim. Nach der Rückkehr des ausgeliehenen Sebastian Rudy könnte er für die Sechser-Position in Frage kommen.

Zurück im Kraichgau ist auch Ishak Belfodil. Der Ex-Torjäger war nach seiner Kreuzbandverletzung mit dem Verein in Streit über die Behandlungsmethoden geraten, hatte der TSG sozusagen mangelnde Fürsorge vorgeworfen und sich in seine Heimat nach Frankreich zurückgezogen. Inzwischen haben sich Belfodil und Hoffenheim wieder angenähert, der Stürmer absolvierte einen Teil seines Reha-Trainings bereits wieder in Zuzenhausen.

Kommt es zu einem Doppel-Comeback?

Vielleicht kommt es unter Neu-Trainer Sebastian Hoeneß zum erfolgreichen Doppel-Comeback Vogt/Belfodil: "Ich freue mich darauf, wenn beide wieder auf dem Platz stehen, sie haben ihren Wert schon gezeigt", äußerte sich Hoeneß positiv über Vogt und Belfodil.

Bis Samstag nächster Woche wird bei der TSG erstmal daheim in Zuzenhausen geschuftet, dann geht es für acht Tage ins Trainingscamp an den Tegernsee. Dort, in den Hügeln über dem malerischen See, wohnt übrigens Uli Hoeneß, der Onkel von Neu-Trainer Sebastian. Vielleicht reicht ja die Zeit, bei Kaffee und Kuchen über Hoffenheim zu plaudern. Von Hoeneß zu Hoeneß…