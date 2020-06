Die Wege von der TSG Hoffenheim und Alfred Schreuder haben sich nach 344 Tagen getrennt. Nicht mal ein Jahr dauerte die Zusammenarbeit mit dem Cheftrainer. Wer wird sein Nachfolger? Gedankenspiele um mögliche Kandidaten.

Die Trennung von Alfred Schreuder überraschte am Dienstagmorgen die Fußball-Szene. Keine Gerüchte vorab. Niemand, der öffentlich mehr wusste. Kein Maulwurf hatte geredet. Die Entscheidung muss tatsächlich relativ spontan gefallen sein. Eine einvernehmliche Vertragsauflösung, die nach außen wie eine Entlassung wirkt.

Kohfeldt und die schnelle Entwarnung

Die Gedankenspiel um mögliche Nachfolger laufen schon Dienstag auf Hochtouren. Florian Kohfeldt, mit Werder Bremen gerade mitten im Abstiegskampf, soll ein heißer Kandidat sein. Schon am Mittwoch folgt das Dementi. Der Berater von Florian Kohfeldt, Marc Kosicke, kommentiert das Thema gegenüber dem Portal „deichstube.de“ mit: „Da ist null komm null dran.“ Die Suche muss weiter gehen.

Rapp und Rosen – ein Weg mit Parallelen

Nach dem guten Erfahrungen mit Julian Nagelsmann könnte man schnell auf eine interne Lösung stoßen. Marcel Rapp, seit Dienstag Interimstrainer, ist seit 2013 Jugendtrainer bei der TSG Hoffenheim. Seit März 2019 darf er sich offiziell Fussballlehrer nennen. Mit Alexander Rosen, Direktor Profifußball bei der TSG Hoffenheim, verbindet ihn auch eine Vergangenheit als Spieler. Beide spielten zusammen in der U20- und U21-Auswahl des DFB und für die Stuttgarter Kickers. Rosen sprach gestern davon, dass eine „externe Lösung zu erwarten“ sei.

Fußball | Bildergalerie Trainerkandidaten TSG Hoffenheim Der Ungar Zsolt Löw (41) ist Co-Trainer von Thomas Tuchel beim französischen Spitzenclub Paris St. Germain. Als Spieler stieg er mit Hoffenheim in die Bundesliga auf. In der Szene traut man ihm den baldigen Sprung zum Cheftrainer zu. Imago Imago images Bild in Detailansicht öffnen Sandro Schwarz (41) hat sich als Trainer konsequent hochgearbeitet. Bis zum Bundesliga-Cheftrainer beim FSV Mainz 05. Nach mehr als zwei Jahren wurde er entlassen und ist seit November 2019 ohne Verein. Der Schüler und Kumpel von Jürgen Klopp dürfte nicht sehr lange ohne Job bleiben, wenn das Angebot stimmt. Imago Imago Images Bild in Detailansicht öffnen Marcel Rapp (41) hat sich bei der TSG Hoffenheim konsequent hochgearbeitet. Bis zum U19-Cheftrainer und aktuell zum Interimstrainer bei den Profis. Hoffenheims sportlicher Chef Alexander Rosen und Rapp haben zusammen in der U20- und U21-Auswahl des DFB und bei den Stuttgarter Kickers gespielt. Man kennt sich gut. Imago Imago Images Bild in Detailansicht öffnen Der Aufstieg von Tim Walter (44) war geradezu kometenhaft. Im Jahr 2017 war er noch U17-Trainer bei Bayern-München, 2019 Cheftrainer beim gerade abgestiegenen Zweitliga-Schwergewicht VfB Stuttgart. Seine Spielweise wurde gelobt, sein eckige Umgangweise nicht. Nach einem halben Jahr war Schluss beim VfB. Walter und seine Spielweise dürften Hoffenheim gefallen. Kontakt soll es schon vor der Verpflichtung von Schreuder gegeben haben. Imago Imago Images Bild in Detailansicht öffnen Domenico Tedesco (34) galt als Nagelsmann 2.0 bei der TSG Hoffenheim. Im Jahr 2017 verlor er die Geduld und schmiss seinen Job als Jugendtrainer in Hoffenheim, um Profitrainer zu werden. Auf die Stationen Aue und Schalke folgte 2019 der Job bei Spartak Moskau. Die russische Liga ist nicht attraktiv genug, um dort dauerhaft zu bleiben. Vielleicht klappt es beim zweiten Anlauf mit Hoffenheim. Imago Imago Images Bild in Detailansicht öffnen Jesse Marsch (46) hat die komplette Fußballwelt von Red Bull einmal durchlaufen. Cheftrainer in New York. Co-Trainer unter Rangnick in Leipzig. Aktuell Cheftrainer von der "Filiale" in Salzburg. Der BVB wurde mit ihm in Verbindung gebracht. Salzburg ist nur ein Sprungbrett für den US-Amerikaner, der laut eigenen Aussagen ein ordentliches "Denglisch" spricht. Imago Imago Images Bild in Detailansicht öffnen Markus Weinzierl (45) legte eine mustergültige Trainer-Karriere hin. Über Regensburg und Augsburg arbeitete er sich in das Blickfeld der großen Clubs. Schalke verpflichtete ihn 2016, doch nach einer Saison war Schluss. Seine Station beim VfB Stuttgart dauerte nur ein halbes Jahr. Seit April 2019 ist Weinzierl ohne Job. Sein Marktwert ist gesunken. Imago Imago Images Bild in Detailansicht öffnen Frank Schmidt (46) ist eine der Konstanten im deutschen Fußball. Seit 2007 ist er Trainer beim 1. FC Heidenheim. Er führte den Club aus der Oberliga in die Spitze der 2. Bundesliga. Immer wieder gilt er als Kandidat bei größeren Clubs. Aus seinem Umfeld hört man, dass er am liebsten mit Heidenheim den Sprung nach ganz oben schaffen will. Imago Imago Images Bild in Detailansicht öffnen Dimitrios Grammozis (41) hat seine Trainer-Ausbildung beim VfL Bochum genossen. Im Februar 2019 verpflichtete Zweitligist Darmstadt den damaligen U19-Trainer aus Bochum. Er sicherte den Klassenerhalt und spielt mit den Lilien in der aktuellen Saison über den Erwartungen. Eine Vertragsverlängerung scheiterte an der Laufzeit. Grammozis ist zu haben. Imago Imago Images Bild in Detailansicht öffnen

Tedesco und der Weg zurück?

Die externe Suche bewegt sich im hochspekulativen Bereich. Domenico Tedesco, aktuell bei Spartak Moskau unter Vertrag, arbeitete bei der TSG im Jugendbereich, wollte sich aber nicht länger im Schatten von Julian Nagelsmann aufhalten. Für ihn könnte Hoffenheim den Weg zurück in den deutschen Fußball ebnen. Kandidaten, die bei der letzten Trainersuche Thema waren, wie Marco Rose oder David Wagner, sind aktuell unter Vertrag.

Jesse Marsch – die heiße Aktie

Der Blick ins Ausland ist sicher eine Option. Nachdem Schreuder ordentlich Deutsch sprach, wird auch ein kommender Trainer der deutschen Sprache mächtig sein müssen. In den letzten Wochen wurde Jesse Marsch als heiße Aktie auf dem Trainermarkt diskutiert. Der US-Amerikaner stammt aus der Fußballschmiede von Red Bull. Nach Jobs in New York und Leipzig, trainiert Marsch seit 2019 den FC Red Bull Salzburg. Nur ein Zwischenstopp. Der BVB soll ihn auf der Liste haben. Hat Hoffenheim eine Chance?

Die Chance für einen Zweitliga-Trainer

Wagt die TSG Hoffenheim den Griff in die 2. Bundesliga? Der Trainermarkt bietet nur wenige Optionen, die offensichtlich sind. Frank Schmidt, Trainer des 1. FC Heidenheim, wird immer wieder bei der Suche nach Bundesliga-Trainern genannt. Wer ihn kennt, weiß, dass es nichts Größeres für ihn gäbe, als den Sprung in die Bundesliga mit dem 1. FCH zu packen. Ein Trainerkandidat, der frei ist, heißt Dimitrios Grammozis. In Darmstadt arbeitet er über den Erwartungen. Eine Einigung auf einen neuen Vertrag scheiterte an der Laufzeit.

So überraschend wie die Entlassung von Alfred Schreuder am Dienstag kam, so offen erscheint die Suche nach einem neuen Trainer. Von Sandro Schwarz über Domenico Tedesco bis zu Jesse Marsch. Solange keiner mehr weiß oder ein Berater plaudert, solange wird die Spekulation das erste Mittel der Wahl bleiben.