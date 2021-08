Seine Premieren-Saison in der Bundesliga war für Sebastian Hoeneß eine Achterbahnfahrt. Der Trainer der TSG Hoffenheim wünscht sich für seine zweite Saison weniger Krisen - und zeigt sich bei SWR Sport optimistisch.

Als Bundesliga-Neuling war auf den jungen Trainer in seiner ersten Saison mit der TSG Hoffenheim einiges eingeprasselt: War seine Mannschaft noch furios gestartet, stürzten Corona-Fälle und Verletzungspech die Hoffenheimer in eine Ergebnis-Krise. Jetzt steht Hoeneß mit seinem Team kurz vor dem Start der neuen Saison und wieder ploppen alte Probleme auf: Vor dem Testspiel am Samstag gegen Stade de Reims wurde Ihlas Bebou positiv auf Corona getestet. Eine Situation, mit der Hoeneß mittlerweile gelernt hat umzugehen. "Beim jetzigen Fall, da ist jetzt tatsächlich ein bisschen Normalität da, weil man das schon durchlebt hat", schilderte der 39-Jährige bei seinem Premieren-Besuch bei SWR Sport am Sonntagabend. "In der Vielzahl der letzten Saison war das herausfordernd, aber es ist alternativlos, das Beste aus der Situation zu machen."

Hoeneß hofft auf mehr Normalität

Für seine zweite Saison als Cheftrainer der TSG Hoffenheim wünscht sich Hoeneß deshalb eines ganz besonders: eine sorgenfreie Runde mit mehr Normalität. Vor allem wieder mit Fans. Denn das hat der gebürtige Münchner auf der Hoffenheimer Bank bis jetzt kaum erlebt. Gerade einmal bei zwei Spielen, gegen Bayern und Dortmund, waren Zuschauer dabei. Gegenüber der Fan-Rückkehr jetzt zeigt er sich optimisch. "Es ist einfach schön für die Anhänger, Fußballspiele live zu sehen. Es gibt Konzepte, die haben sich viele Gedanken gemacht. Ich habe keine Bedenken", sagte der TSG-Coach.

Wer wird Kapitän?

Optimistisch stimmen Hoeneß auch die guten Eindrücke der Vorbereitung und des Testspiels gegen Stade de Reims. Das gewann sein Team mit 3:1 (2:0). Die Tore in Sinsheim erzielten Rückkehrer Sebastian Rudy, Christoph Baumgartner und Andrej Kramaric. Aber trotz der ersten positiven Eindrücke, ein konkretes Saisonziel gibt Hoeneß nicht aus. "Ich halte nichts von Ergebniszielen, aber natürlich wollen wir klettern", erklärte Hoeneß gegenüber SWR Sport. Dafür braucht sein Team aber noch einen neuen Kapitän. Denn Benjamin Hübner wird weiter verletzungsbedingt fehlen. Wer seine Nachfolge antritt, verrät Hoeneß aber noch nicht. "Derjenige muss auf dem Rasen gewisse Führungsqualitäten mitbrigen, aber auch soziale Kompetenzen."

Wer die Rolle übernimmt, darauf wird sich der TSG-Coach aber bald festlegen, denn am Montag, 9. August, trifft Hoffenheim in der ersten Runde des DFB-Pokals auf Drittligist Viktoria Köln. Fünf Tage später beginnt für die Hoffenheimer die neue Bundesliga-Saison mit einem Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg. Geht es nach Sebastian Hoeneß, dem aktuell zweitjünsgten Trainer der Bundesliga, starten die Hoffenheimer am besten mit zwei Siegen in die neue Saison - ganz ohne Sorgen.