Nach der Trennung von Alfred Schreuder sucht die TSG Hoffenheim weiterhin einen neuen Cheftrainer für die kommende Saison. Laut einem Medienbericht sollen sich die Kraichgauer nun auch mit einem Drittliga-Coach beschäftigen, der mit seinem Team dort gerade Meister geworden ist.

Laut dem "kicker" ist Sebastian Hoeneß ein heißer Kandidat in Hoffenheim. Der Sohn von Dieter Hoeneß ist mit dem FC Bayern II gerade Meister in der 3. Liga geworden. Der 38-Jährige ließ die Münchner in der abgelaufenen Saison offensiven Fußball spielen, 76 Tore sind der Bestwert der Liga. Sebastian Hoeneß hat zudem sogar eine Hoffenheimer Vergangenheit als Spieler: In der Saison 2006/2007 bestritt er mehrere Pflichtspiele für die TSG - drei für die Regionalligamannschaft, fünf mit der Oberliga-Reserve.

Dauer 0:56 min Ist Sebastian Hoeneß ein Kandidat bei der TSG Hoffenheim!? Ist Sebastian Hoeneß ein Kandidat bei der TSG Hoffenheim!?

Auch Sandro Schwarz ein Kandidat

Zuletzt war auch Werder-Trainer Florian Kohfeldt in Hoffenheim gehandelt worden, doch der 37-Jährige bleibt in Bremen. Als weitere Kandidaten gelten unter anderem Manuel Baum, Sandro Schwarz oder Peter Zeidler. Der frühere VfB-Coach Tim Walter ist nach Informationen von SWR Sport indes kein Thema.

Die Sehnsucht nach Nachhaltigkeit

Klar ist, dass man bei den Kraichgauern mit dem neuen Trainer auf mehr Nachhaltigkeit als zuletzt mit der Verpflichtung von Schreuder als Nachfolger von Julian Nagelsmann hofft. Die Beziehung Schreuder und Hoffenheim endete abrupt schon nach einem knappen Jahr am 9. Juni - vier Spieltage vor Saisonende.

Unter einem Trainerteam mit Sportchef Alexander Rosen, Co-Trainer Matthias Kaltenbach, U19-Coach Marcel Rapp und Ex-Profi Kai Herdling schaffte Hoffenheim im Liga-Endspurt noch Platz sechs und die Qualifikation für die Europa League.