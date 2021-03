"Der Trainer ist eine mega Niete!" oder "Hoeneß einfach nur weg". Diese Sätze sind Beispiele von Facebook-Kommentaren über den Trainer der TSG Hoffenheim, Sebastian Hoeneß. SWR-Sportreporter Jens Ottmann bewertet die Situation rund um das Thema Hetze im Netz gegen Profi-Fußballer und Trainer.

Seit einigen Tagen läuft ein Video über Cybermobbing gegen Fußballer in den sozialen Medien. Toni Kroos, Niklas Süle und andere zeigen, wie ihnen im Netz der blanke Hass entgegen schlägt. Auch Hoffenheim-Coach Sebastian Hoeneß hat sich dieses Video angeschaut und war entsetzt: "Ich muss sagen, das Video hat mir sehr gefallen, es war höchste Zeit. Es hat mich sehr berührt und ich war schockiert."

Hohes Gehalt als Schmerzensgeld?

Er lese die Kommentare so gut wie nie. Dennoch bekommt er einiges mit. Zum Teil sind die Einträge sehr persönlich und verletzend. Die Grenze werde immer häufiger überschritten. "Es ist natürlich klar, dass man so etwas nicht gerne liest. Das Internet hat viel Gutes gebracht, birgt aber auch ein gewisses Risiko", sagt Hoeneß.

Wer sich einen Job im Profifußball aussucht, steht automatisch in der Öffentlichkeit. Jeden Samstag schauen Millionen einem bei der Arbeit zu, am nächsten Tag wird in den Büros und den Fabriken über die Leistungen der Profis diskutiert, gelobt, aber auch geurteilt. Man stelle sich vor, es wäre umgekehrt. Der Bankkaufmann macht einen Fehler und am nächsten Tag weiß es das ganze Land. Er wird zum Gespött. Die Brötchen des Bäckers schmecken nicht. Alle Zeitungen berichten. Niemand kauft mehr bei ihm ein.

Sicher, als erfolgreicher Kicker verdient man sehr viel Geld. Sich kritisieren zu lassen gehört dazu, eine Art Schmerzensgeld könnte man meinen. Kritik ja, Beleidigungen nein. Gleich den Job zu fordern, ihn als Niete zu bezeichnen, ihm Verletzungen zu wünschen - wie erbärmlich muss man sein? Die meisten dieser Beleidigungen kommen von anonymen Profilen. Falscher Name, falsches Profilbild. So ist es natürlich einfach, sich über die Schwächen und Fehler anderer zu echauffieren. Und das so bösartig, wie es einem passt. "Durch die Anonymität fällt es den meisten natürlich einfacher. Ich glaube derjenige würde, wenn er vor mir sitzt, nicht in der Form mit mir sprechen", so Hoeneß.

Macht Hoeneß gegen Wolfsburg alles richtig?

Gewinnt die TSG Hoffenheim am Samstag gegen Wolsburg wird Sebastian Hoeneß gefeiert. Er hat alles richtig gemacht, die richtigen Spieler aufgestellt, richtig ausgewechselt, die Taktik war natürlich genial, genau der richtige für die TSG. Doch läuft es anders heißt es wieder "Feuer frei" bei Facebook und Co. Aus den sozialen Medien werden dann wieder asoziale Medien.