Pirmin Schwegler kehrt nach Hoffenheim zurück

Die TSG Hoffenheim passt die Struktur ihrer sportlichen Abteilung an und holt Pirmin Schwegler als "Leiter Lizenzfußball und Fußballkooperationen" nach Hoffenheim zurück.

Der 14-fache schweizerische Nationalspieler Pirmin Schwegler absolvierte zwischen 2014 und 2017 insgesamt 59 Spiele für die Kraichgauer. Zuletzt arbeitete er als Chefscout beim FC Bayern München.

Schwegler freut sich auf die Herausforderung

"Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung", sagt Pirmin Schwegler. "Natürlich gibt es mir ein gutes Gefühl, in ein bekanntes Umfeld zu kommen, in dem ich mich immer wohlgefühlt habe", bekennt der Schweizer, der aber auch darauf hinweist, "dass sich der Klub in den vergangenen Jahren doch extrem weiterentwickelt hat. Das ist beeindruckend zu sehen. Und noch beeindruckender ist es, künftig ein Teil dessen zu sein."

Alexander Rosen sieht gestiegene Anforderungen im Profifußball

Die TSG reagiert mit der Verpflichtung Schweglers auf die, aus ihrer Sicht, gestiegenen Anforderungen im Profifußball. "Die TSG Hoffenheim ist in ihrer Organisation im Vergleich zu anderen Bundesligisten seit Jahren sehr schlank aufgestellt. Die intern wie extern zu bewältigenden Aufgaben sind in dieser Zeit erheblich und kontinuierlich gewachsen", sagt Alexander Rosen. "Zwar werden wir auch künftig unsere Struktur nicht aufblähen, aber in einem moderaten Maß den Anforderungen, die an einen modernen und ambitionierten Profiklub gestellt werden, anpassen", führt der Direktor Profifußball weiter aus.

Knapp 400 Profi-Spiele in der Schweiz, Deutschland und Australien

"Vor diesem Hintergrund freuen wir uns außerordentlich, Pirmin Schwegler für uns gewonnen zu haben. Seine Erfahrung aus 17 Jahren internationalem Profifußball mit fast 400 Einsätzen in der Schweiz, Deutschland und zuletzt Australien, sein Charakter und sein Ehrgeiz, machen ihn zu einer spannenden Personalie für uns", erklärt Alexander Rosen. In Hoffenheim habe er in einem ebenso "attraktiven wie unaufgeregten Umfeld die Möglichkeit, seine bereits vorhandenen Fähigkeiten und seine Rolle bei uns in Ruhe zu entwickeln", konkretisiert der TSG-Direktor, der sich darüber hinaus weitere Gedanken über die strukturelle und personelle Optimierung rund um die Profiabteilung macht.

Schwegler will Akzente setzen

"Ich kenne die Voraussetzungen, unter denen bei der TSG gearbeitet wird sehr genau und weiß deshalb die Erfolge der vergangenen Jahre entsprechend einzuordnen. Ich kann hier enorm viel lernen und um nichts anderes wird es zunächst gehen. Ich möchte mich schnell integrieren, um dann in einem jungen, spannenden Team auch meine eigenen Akzente zu setzen", beschreibt Schwegler, der bereits einige Tage im Trainingslager in Portugal weilte, seine Ziele.