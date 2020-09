per Mail teilen

Der im Sommer vom Zweitligisten Jahn Regensburg verpflichtete Sargis Adamyan hat bei TSG Hoffenheim voll eingeschlagen. Der Stürmer glänzt dabei vor allem in der Joker-Rolle.

Gegen Bremen war er wieder zur Stelle. Sargis Adamyan traf in der 82. Minute zum 3:0 für die TSG Hoffenheim und sorgte damit für die Entscheidung beim Auswärtsspiel in Bremen. Der 26-jährige Stürmer war nach gut einer Stunde für den blassen Winterneuzugang Munas Dabbur in die Partie gekommen.

Die Rolle des Jokers füllt Adamyan zurzeit prächtig aus. Auch wenige Tage vor Weihnachten beim überraschenden 2:1-Heimsieg der TSG gegen Borussia Dortmund traf er nach seiner Einwechslung. Der Angreifer mit armenischen Wurzeln avancierte mit einem Tor und einem Assist in der Schlussphase zum Matchwinner der Partie. Das gleiche Kunststück gelang Adamyan im November beim 2:1-Auswärtssieg gegen den 1. FC Köln: Joker-Tor und Joker-Vorlage.

Instinkte wie bei Haaland

Hoffenheims Trainer Alfred Schreuder singt ein Loblied auf seinen Offensivmann. "Ein Super-Typ, er entwickelt sich brutal. Er läuft extrem viel und er ist schnell", sagt Schreuder und zieht einen Vergleich zu Dortmunds Jungstar Erling Haaland. "Adamyan hat das Gespür. Wie er sich freiläuft, wie bei Haaland. Er weiß genau, wann er loslaufen muss und das ist sehr instinktiv. Da ist er sehr, sehr gut."

Adamyan selbst fühlt sich in der Joker-Rolle momentan ganz wohl. "Solange ich treffe, gefällt es mir", sagt der Hoffenheimer lachend im Gespräch mit SWR Sport und fügt an: "Ich würde mich natürlich freuen von Anfang an zu spielen, keine Frage."

Bayern-Schreck Sargis Adamyan

Erst sechs Mal stand Adamyan in dieser Bundesligasaison in der Startelf. Dass er nicht nur als Joker wertvoll ist, hat der im Sommer für 1,5 Millionen Euro aus Regensburg geholte Stürmer allerdings auch schon gezeigt. Im Oktober katapultierte sich Adamyan mit einem Doppelpack gegen den FC Bayern München ins Rampenlicht. Hoffenheim gewann die Partie in München mit 2:1. Nun muss die TSG im Achtelfinale des DFB-Pokals bei den Bayern ran (Mittwoch, 20:45 Uhr) - und Adamyan hofft auf eine Wiederhlung seines Coups.

Insgesamt kommt der Angreifer in dieser Bundesligaspielzeit auf fünf Tore und zwei Assists in insgesamt 14 Spielen. Eine beachtliche Quote für einen, der meist nur von der Bank kommt und erst seit wenigen Monaten Bundesligaluft schnuppert.