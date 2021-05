Für TSG-Trainer Sebastian Hoeneß war es eine "denkwürdige Saison". Turbulent und schwierig war es, meint SWR-Sportreporter Jens Ottmann.

Als Sebastian Hoeneß im Juli 2020 Trainer in Hoffenheim wurde, war ich, ehrlich gesagt, nicht sonderlich überrascht. Ich gebe zu, ich wusste nichts von der Verpflichtung. Aber irgendwie dachte ich mir, das passt, das ist typisch für die Hoffenheimer. Sie haben Erfahrung mit jungen Trainern, auch Julian Nagelsmann wurde von Sportdirektor Alexander Rosen ins kalte Wasser geworfen.

Hoeneß ist bescheiden

Besonders angenehm am neuen Coach finde ich seine Bescheidenheit. Die Mannschaft steht im Vordergrund, seine berühmter Nachname spielte nur am Anfang eine Rolle - und das auch nur in den Medien. Kaum ein Trainer hat in seinem ersten Profijahr wohl so viel gelernt wie der 39-Jährige. Teilweise fehlten ihm coronabedingt mehr als 12 Stammkräfte.

Spannend wird es nächste Saison

Aus dieser Lage ohne bleibende Schäden herauszukommen und sich im Mittelfeld der Tabelle zu halten, hat meinen Respekt verdient. Spannend wird es nächste Saison. Vielleicht mit Zuschauern, hoffentlich mit ganz vielen gesunden Spielern. Der Hoffenheimer Kader hat internationale Klasse. Ob der Trainer diese auch hat, kann er dann zeigen. Zutrauen tue ich es ihm.