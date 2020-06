Leipzigs Dani Olmo erzielte mit einem Doppelschlag in der neunten und elften Minute schon früh die beiden Tore für RB. Die Aufholjagd der Hoffenheimer blieb erfolglos.

Die Kraichgauer kassierten nach der überraschenden Trennung von Alfred Schreuder unter der Woche die erste Niederlage nach vier Partien ohne Pleite. Christoph Baumgartner vergab die große Chance zur TSG-Führung in der 4. Minute. Danach überschlugen sich die Ereignisse.

Doppelpack von Leipzigs Olmo

Nach einem Foul von RB-Torwart Peter Gulacsi an Munas Dabbur entschied Schiedsrichter Tobias Welz zunächst auf Strafstoß (5.). Nach Überprüfung durch den Videoassistenten wurde der Elfmeter aufgrund eines vorherigen Handspiels von Baumgartner zurückgenommen. Die Gäste, die ohne den gesperrten Dayot Upamecano auskommen mussten, nutzten die Verwirrung bei den Hoffenheimern eiskalt aus. Der Doppelschlag Olmos, der seine Bundesligatore Nummer zwei und drei erzielte, offenbarte große Schwächen in der TSG-Defensive. Danach ging es wild weiter. Die Kraichgauer, bei denen der gesperrte Kapitän Benjamin Hübner fehlte, drängten auf den Anschluss. Die größte Möglichkeit vergab Dabbur, der per Kopf die Latte traf (27.). Elf Minuten später scheiterte Baumgartner an Gulacsi. Auf der Gegenseite ließ Werner die Großchance auf das dritte RB-Tor ungenutzt (44.).

Keine Aufholjagd in der zweiten Halbzeit

Zu Beginn des zweiten Durchgangs kam der kroatische Vize-Weltmeister Andrej Kramaric bei der TSG ins Spiel. Sebastian Rudy vergab die Möglichkeit zum Anschluss (52.) für die engagierten Gastgeber. Wie über weite Strecken der ersten Hälfte war Leipzig viel zu passiv, die Zwei-Tore-Führung für den Königsklassen-Viertelfinalisten war schmeichelhaft. Erst in der Schlussphase drehte Leipzig noch mal auf, allein Christopher Nkunku vergab mehrfach, ein später Versuch klatschte an den Pfosten (90.+2). Die TSG verpasste damit den möglichen Sprung auf einen direkten Europa-League-Platz.

Trainersuche wird bald "intensiviert"

Bei der Suche nach einem neuen Trainer will sich die TSG offenbar noch etwas Zeit lassen. "Der Prozess hat noch nicht begonnen. Natürlich gibt es schon Profile, natürlich hat man immer den Markt im Blick, ohne konkret mit jemandem zu sprechen", sagte Sportdirektor Alexander Rosen Pleite gegen RB Leipzig. Womöglich werde man nach der Englischen Woche mit Partien beim FC Augsburg am Mittwoch und gegen den 1. FC Union Berlin am Samstag "die Gedanken intensivieren." Nach dem Abschied von Schreuder am Dienstag fungierte der bisherige Assistent Matthias Kaltenbach gegen Leipzig als Chefcoach, Rosen nahm nicht auf der Bank Platz, sondern neben dem Videoanalysten.

Nagelsmann zum möglichen Werner-Transfer

RB-Trainer Julian Nagelsmann rechnet mit einem Abgang von Fußball-Nationalstürmer Timo Werner bei Bundesligist RB Leipzig nach dieser Saison. "Ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr noch hier ist", sagte der Coach im Rahmen der Partie bei der TSG 1899 Hoffenheim. Die Chance, dass Werner bleiben werde, sei "nicht allzu groß ehrlich gesagt." Der 24 Jahre alte Werner steht Medienberichten zufolge dicht vor einem Transfer zum englischen Premier-League-Club FC Chelsea. Dieser Wechsel könnte dem VfB Stuttgart einen stattlichen Millionengewinn einbringen.