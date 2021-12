Oliver Baumann: Hoffenheims Rückhalt mit Freiburger Vergangenheit

Seit sieben Jahren hütet Oliver Baumann den Kasten im Hoffenheimer Tor. Fast doppelt so lang tat er dies beim SC Freiburg. Am kommenden 15. Spieltag trifft er auf seine alte Vereinsliebe.

Am Samstag geht es mit dem Hoffenheimer Mannschaftsbus nach Freiburg - in Oliver Baumanns Heimat. Ganze 14 Jahre spielte er sich hier in die Herzen der Fans. Umso größer war die Enttäuschung aller, als er im Jahr 2014 den Wechsel nach Hoffenheim bekannt gab. Ein Rückblick.

Ein Freiburger Junge

Oliver Baumann wächst in Breisach am Rhein, nahe Freiburg, auf. In seiner Kindheit spielt er für den FC Bad Krozingen und wechselt im Jahr 2000 in die Jugend des SC Freiburg. Es folgt ein Ära, die nicht nur sportlich mit Erfolg gekrönt sein soll. Mit den A-Junioren holt er 2008 den Meistertitel und den DFB-Pokal. Baumann etabliert sich immer mehr als feste Größe in den Jugendmannschaften des Vereins und gibt zwei Jahre später sein Bundesliga-Debüt gegen Borussia Dortmund.

Vor Baden-Duell: Torwart Baumann verlängert bei der TSG Torwart Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim hat rechtzeitig vor dem badischen Derby seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 verlängert. "Es zeigt die Wertschätzung und das Vertrauen des Vereins, die ich weiter genießen und zurückgeben möchte", sagte der 31 Jahre alte Baumann: "Ich möchte dabei helfen, den Verein weiter nachhaltig zu entwickeln. Wir möchten konstant für guten Fußball stehen."

Ein enges Verhältnis

Eine große Rolle spielt in dieser Zeit Freiburgs Trainer Christian Streich. Denn dieser ist für Oliver Baumann, wie er selbst sagt, stets eine "Vaterfigur". Gegenüber "sportclub freiburg.tv" sagt er: "Wir haben eine menschliche Bindung aufgebaut - sportlich ja sowieso. Aber es war auch ein Stück weit eine Erziehung. Man hat sehr viel gelernt von ihm."

Zeit für einen Neuanfang

Oliver Baumann wurde durch den SC Freiburg stark geprägt. Nach 131 Bundesliga-Spielen für die Breisgauer entscheidet er sich für einen Tapetenwechsel. "Es hat mich sehr gereizt, etwas Neues zu tun. Hier habe ich den idealen Ort gefunden, um mich weiterzuentwickeln", erklärt er damals dem "Mannheimer Morgen".

Die bittere Nachricht

So eng das Verhältnis zu Streich war, so emotional fiel auch die Reaktion des Trainers auf den Wechsel zur TSG Hoffenheim aus: "Er fand es nicht cool, wurde auch etwas lauter, als ich ihm das in seinem Büro sagte. Vielleicht auch, weil er merkte, dass er einen seiner Söhne verliert. Es hat lange gedauert, aber er hat es dann verstanden. Unser Verhältnis ist längst wieder super", äußerte sich Baumann gegenüber der "Welt".

Abschied unter Tränen

Leicht fiel diese Entscheidung für Baumann persönlich nicht aus und betitelte diese mit "eine der schwersten in seinem Leben". Mit dem Wechsel ließ er seine Heimat zurück. Entsprechend gebührend wurde er verabschiedet: "Es war sehr schwierig auf der Bühne die Gesänge 'Oli, du bist ein Freiburger' zu hören. Wozu ich sagen muss, dass ich einer bin und immer bleiben werde - egal was passiert. Sportlich gesehen werde ich den Verein immer im Herzen tragen. Menschlich natürlich auch - meine Freunde und Familien kommen von hier", erzählt er dem vereinseigenen Klubsender im Interview.

"Brutal viel Gegenwind"

Dieser Wechsel löste neben Enttäuschung auch Wut bei den Fans aus, die an empfindliche Grenzen stieß. So berichtet Baumann von Stickern am Autos seiner Frau und Müll im Auspuff. Das hatte er in dieser Form nicht erwartet. Auch in den sozialen Medien wurde so viel Stimmung gegen Oliver Baumann gemacht, dass er als Folge seinen Facebook-Account deaktivierte.

Die Sichtweise verändert

All diese Ereignisse haben Oliver Baumann geprägt und seine Perspektive auf Dinge verändert. Man werde zwar als Mensch geschätzt, aber an der Leistung gemessen. Spiele man schlecht, sei es egal, wie man als Mensch sei. Wie kostbar das Leben ist, wurde ihm durch den Tod seines Vaters neu klar, der mit 62 Jahren an Lungenkrebs verstarb. Eine ebenfalls prägende Zeit für den damals noch jungen Keeper.

All diese Erfahrungen und Erlebnisse machen ihn zu dem Menschen und Torwart, der er heute ist. Nun schon ganze sieben Jahre im Trikot der Hoffenheimer. Am Samstag, 11. Dezember, steht also nun die Rückkehr in die Heimat an - zum badischen Bundesliga-Derby.