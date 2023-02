Hoffenheims Hoffnungsschimmer: Zuversicht im freien Fall

per Mail teilen

Die TSG Hoffenheim befindet sich auch unter Pellegrino Matarazzo weiter im freien Fall. Trainer und Spieler erkennen in der Niederlage beim FC Augsburg dennoch einen

Hoffnungsschimmer.

Pellegrino Matarazzo und seine Mannschaft stellten sich tapfer den mitgereisten Fans, statt Pfiffen hallten aufmunternde Gesänge durch die Augsburger Arena. Es war ganz so, als sei das 0:1 (0:0) der TSG Hoffenheim beim bayerischen Tabellennachbarn nur ein Ausrutscher gewesen. Doch nach zwei Spielen unter dem neuen Trainer ist die Realität bei den Kraichgauern eine andere - oder besser: Sie ist immer noch dieselbe wie zuvor.

Hoffenheimer Talfahrt geht auch unter Matarazzo weiter

Denn die mit Vorgänger Andre Breitenreiter angetretene Talfahrt geht auch mit Steuermann Matarazzo ungebremst weiter. "Sehr bitter", sagte der 45-Jährige nach dem Spiel, sei die Niederlage in Augsburg. In Zahlen übersetzt bedeutet das: Zwölf Pflichtspiele in Folge ohne Sieg, nur zwei Punkte aus den vergangenen elf Ligaspielen - kein anderes Bundesliga-Team hat eine derartige Horrorbilanz vorzuweisen. Und dennoch schöpften sowohl Trainer als auch Spieler offenbar Hoffnung aus dieser jüngsten Enttäuschung. "Ich denke, man hat im Gegensatz zu letzter Woche einen Schritt gesehen", sagte Matarazzo.

Matarazzo sucht nach Lösungsansätzen

Mittelfeldspieler Thomas Delaney pflichtete seinem Trainer bei: "Körperlich waren wir besser", betonte der Däne, und nicht nur das: "Taktisch, technisch, alles." Auch Christoph Baumgartner sah "einen Fortschritt", hob aber als Einziger das Offensichtliche heraus: "Am Ende des Tages stehen wir trotzdem mit null Punkten da." Einen erhofften Lösungsansatz für dieses Problem hatte Matarazzo bereits parat. "Wir haben jetzt eine lange Woche, wo wir hart arbeiten können", sagte der gebürtige Amerikaner. Die Qualität, um Spiele zu gewinnen, habe seine Mannschaft allemal. Nur, so Matarazzo, "es geht nur darum, dass auch am Spieltag abzurufen."

Das gelang am Freitag - einmal mehr - nur bedingt. Zwar hoben die TSG-Akteure zurecht den eingebrachten "Kampfgeist" hervor, verschwiegen dabei aber auch die oft fehlenden Ideen im Angriff und die Fehleranfälligkeit in der Defensive. Augsburg bereitete Hoffenheim mit seiner aggressiven und mutigen Spielweise nahezu durchgehend Probleme - und belohnte sich kurz vor Schluss in Person von Fredrik Jensen (88.) mit dem Siegtreffer.

Dortmund kommt nach Sinsheim

Während sich FCA-Trainer Enrico Maaßen anschließend über die drei Punkte "gegen einen unmittelbaren Konkurrenten" freute, waren die Kraichgauer bemüht, möglichst schnell einen Haken hinter das Spiel zu setzen. "Der volle Fokus muss auf Samstag liegen", mit Borussia Dortmund komme ein "brutaler Gegner" nach Sinsheim, sagte Baumgartner, während sein Trainer schon einmal Erwartungen schürte. "Heute war ein Schritt", wiederholte Matarazzo, "und ich gehe davon aus, dass wir nächste Woche gegen Dortmund den zweiten Schritt sehen."