Hoffenheim mit Wucht und Vehemenz gegen RB Leipzig

Die TSG Hoffenheim rennt, kämpft und spielt RB Leipzig nieder. Mit einer besseren Chancenverwertung hätte es sogar einen Kantersieg gegen den deutschen Vizemeister geben können.

Als Kevin Akpoguma an der Eckfahne mal wieder leidenschaftlich einen Ball klärte, da ballte sein Trainer Sebastian Hoeneß die Faust wie bei einem Torerfolg. Die Wucht und Vehemenz des 26 Jahre alten Flügelspielers verkörperte am Samstag beim hochverdienten 2:0-Sieg gegen Leipzig das Auftreten der TSG.

Anschluss an internationale Plätze

"Vom Gefühl her war es unsere beste Saisonleistung bisher", sagte Nationalspieler David Raum nach dem Abpfiff. Mit dem vierten Heimsieg in Folge in der Bundesliga hielten die Kraichgauer den Anschluss an die Europa-League-Plätze. Um nächstes Jahr international - wie von Mehrheitseigner und Milliardär Dietmar Hopp gefordert - dabei zu sein, müssen die Hoffenheimer nun aber auch auswärts mal wieder gewinnen.

TSG Hoffenheim überrascht gegen RB Leipzig

Chance zum Auswärtssieg gegen Fürth

Auswärts steht bislang nur das 4:0 zum Saisonauftakt in Augsburg zu Buche. Zuletzt setzte es ein 0:2 in Bochum, nun geht es am Samstag zum nächsten Aufsteiger und Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth. "Mit einem kleinen Schmunzeln", nannte Chefcoach Hoeneß das einzige Manko seines Teams an diesem Nachmittag vor 13.233 Zuschauern in Sinsheim: die Chancenverwertung. "Aber wir wollen nicht zu gierig sein und freuen uns über den Sieg gegen eine Top-Mannschaft in der Bundesliga. Daran gilt es anzuknüpfen", sagte der 39-Jährige.

Kommt die Konstanz bei der TSG?

Mit einem Erfolg in Fürth könnte die so unbeständige TSG erstmals in dieser Spielzeit zwei Siege hintereinander feiern. Gegen Leipzig zeigte sich das Hoeneß-Team ungemein spritzig und stürmisch, 22 Torschüsse sind eine Bestmarke in der Amtszeit von Hoeneß (seit Sommer 2020). Mittelfeldabräumer Diadie Samassékou (12. Minute) und Munas Dabbur (68.) sorgten für die Tore. Zudem glänzte der erst 19 Jahre alte Georginio Rutter als Wirbelwind in der Offensive, auch wenn er noch einige Chancen liegen ließ.

So kamen die Hoffenheimer erstaunlich gut zurecht ohne ihren Torjäger Andrej Kramaric und Spielmacher Christoph Baumgartner. Der Kroate Kramaric hatte sich nach einer Kopfverletzung beim Länderspiel unter der Woche umfangreichen Tests unterziehen müssen, die allerdings unauffällig geblieben seien. "Er hat sich selbst noch nicht hundertprozentig gefühlt, hatte noch so was wie einen Brummschädel", erklärte Hoeneß die Nicht-Berücksichtigung des Hoffenheimer Torjägers.

Akpoguma überzeugt

So zeigten die TSG-Profis die vom Chefcoach erhoffte "Initialzündung" nach vielen Aufs und Abs. "Es war schon erstaunlich, wie wenig Oliver Baumann heute zu tun hatte", sagte Hoeneß mit Blick auf seinen Keeper und lobte seine Spieler als "scharf" und "aggressiv". Vor allem der eigentliche Innenverteidiger Akpoguma nahm dabei seine Herausforderung auf der Außenbahn an, preschte immer wieder an den Leipzigern vorbei, oder warf sich vehement in jeden Zweikampf: "Es macht Spaß in der offensiveren Rolle, die ich gerade ausüben darf." Der Profi sei "richtig gut drauf", lobte Hoeneß den 1,92-Meter-Mann. "Er nimmt sein Herz in die Hand, bringt athletisch alles mit und hat eine unglaubliche Schrittlänge."

Mehr als eine Randnotiz war bei den Hoffenheimern die Rückkehr von Kapitän Benjamin Hübner in den Kader - nach über 500 Tagen. Der 32-Jährige saß nach seiner langwierigen Sprunggelenksverletzung auch mangels Alternativen etwas früher als geplant auf der Bank und sprach nach dem Spiel einige Worte im Mannschaftskreis. "In der Kabine gab's auch einen sehr, sehr warmen und emotionalen Applaus", berichtete Hoeneß. Es scheint also alles angerichtet, für den zweiten Auswärtssieg am kommenden Spieltag gegen Fürth.