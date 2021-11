Hoffenheim ist plötzlich auf Europa-Pokal-Kurs

Nach dem Sieg gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende hat die TSG Hoffenheim ihren nächsten Sieg eingefahren. Bei der SpVgg Greuther Fürth trafen die Kraichgauer gleich sechsmal. Geht es aufwärts bei der TSG?

Es scheint, als hätten sich die Hoffenheimer nach einem durchwachsenem Saisonstart langsam gefangen. Auch wenn sie in Fürth zunächst schwach starteten. "Ich glaube wir kommen nicht so gut ins Spiel", meinte TSG-Coach Sebastian Hoeneß im SWR-Interview, "wir haben zwar die Chance aufs 1:0, liegen dann aber hinten".

Fürth mit dem ersten Treffer

Hoffenheim kam als Favorit zum Tabellenletzten nach Fürth - zum dem Aufsteiger, der in dieser Saison noch nichts gewonnen hat und der noch immer auf den ersten Heimsieg in seiner Bundesliga-Geschichte wartet. Trotzdem sah es für die Kraichgauer kurzzeitig nach einer Blamage aus, denn die Fürther begannen schwungvoll, bauten Druck auf und waren immer wieder in der Hoffenheimer Hälfte unterwegs - fast folgerichtig, dass Jamie Leweling in der 22. Minute die Führung für die Gastgeber erzielte.

"Wir zeigen dann aber eine gute Reaktion", lobte Hoeneß sein Team. Denn nur zehn Minuten später erzielte Ihlas Bebou nach einem Konter den Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit legte Georgino Rutter nach und Hoffenheim ging mit einer Führung in die Pause.

Ausgleich nach der Pause

Wer aber dachte, Hoffenheim könnte sich auf der Führung ausruhen und gegen Fürth auf Konter lauern, lag falsch. Denn gerade mal 20 Sekunden nach der Pause beförderte Timothy Tillman den Ball ins Tor der Gäste - sein erster Profi-Treffer. Das Spiel ab diesem Zeitpunkt wieder völlig offen. "Sehr unnötig", bewertete Coach Sebastian Hoeneß die Situation, "wir haben es aber dann auf unsere Seite gezogen, weil wir die komplette Palette gezeigt haben".

Hoffenheim legt nach

Die komplette Palette - damit waren wohl unter anderem auch Ihlas Bebou und Georgino Rutter gemeint. Bebou legte nach seinem Tor in der ersten Hälfte gleich doppelt nach (62.,80. Minute) und auch Rutter traf noch einmal (57. Minute). Dazu kam noch ein Eigentor des Fürthers Meyerhöfer (66. Minute). "Wir haben schon eine Qualität", sagte der Torschütze, "und am Ende haben wir sie auch gezeigt".

Auch wenn die Gastgeber durch einen Treffer von Branimir Hrgota noch einmal kurz so etwas wie Hoffnung schöpften (68.) - Fürth kam nicht noch einmal ran und Hoffenheim fuhr mit einem letztlich verdienten 6:3-Auswärtssieg zurück in den Kraichgau. Das Team von Sebastian Hoeneß ist nach einem durchwachsenen Saisonstart mti nun 20 Punkten auf Europa-Pokal-Kurs. "Der Sieg ist super für uns", sagte Hoeneß, "der tut uns gut und jetzt wollen wir nachlegen." Die Chance dazu bekommen sie am kommenden Samstag zuhause gegen Eintracht Frankfurt.